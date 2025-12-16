Manichiura cu gel: Între frumusețe și riscuri pentru sănătatea unghiilor

Specialistii avertizează că problemele apar mai ales din cauza tehnicii de aplicare și îndepărtare, nu de la produsul în sine.

Ce înseamnă manichiura cu gel

Oja cu gel este compusă din monomeri și oligomeri acrilici, care se întăresc sub lumină UV sau LED.

Rezultă un finisaj gros, dur și lucios, mai rezistent decât oja obișnuită. Există două tipuri: gel dur (pentru extensii) și gel moale (pentru manichiură clasică). Gelul moale este mai ușor de îndepărtat, iar gelul dur necesită pilire.

Riscuri pentru sănătatea unghiilor

Deși formulele moderne sunt considerate inofensive, manichiura cu gel poate provoca deteriorări mecanice ale unghiilor: asprimi excesive, pilire agresivă, smulgerea sau dezlipirea ojei, dar și infecții dacă instrumentele nu sunt sterilizate corect.

Expunerea frecventă la UV poate duce la îmbătrânirea prematură a pielii sau, în cazuri extreme, la riscuri de cancer de piele.

Specialiștii recomandă folosirea unei creme cu protecție solară înainte de expunere.

Când trebuie să iei o pauză

Manichiura cu gel nu ar trebui să depășească două-trei săptămâni.

Semnele că unghiile au nevoie de o pauză includ ciobirea, exfolierea paturilor unghiale, subțierea unghiilor sau apariția petelor albe. În acest caz, este recomandat să renunți temporar la gel și să permiți unghiilor să se regenereze, potrivit catine.ro.