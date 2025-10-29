Pericolul din dormitor. Lumina artificială crește riscul de infarct

Cercetarea, realizată de o echipă de la Flinders University, Australia, pe baza datelor a circa 89.000 de participanți din cadrul proiectului UK Biobank, arată că expunerea la lumină artificială noaptea crește riscul de insuficiență cardiacă cu 56%, de boală coronariană cu 32% și de accident vascular cerebral (AVC) cu 28%.

Voluntarii, cu o medie de 62 de ani, au purtat dispozitive care monitorizau lumina din camere între orele 00:30 și 06:00, iar starea lor de sănătate a fost urmărită aproape 9 ani. Studiul a arătat că lumina în timpul somnului este strâns legată de afecțiuni cardiovasculare grave, precum infarctul miocardic și fibrilația atrială.

Femeile prezintă o predispoziție mai mare de insuficiență cardiacă și boală coronariană, iar tinerii riscă mai mult fibrilația atrială.

Cum este afectată inima

Lumina artificială inhibă secreția melatoninei, hormon esențial pentru somn, perturbând ritmul circadian. Această tulburare duce la creșterea tensiunii arteriale, inflamații cronice și modificări metabolice care favorizează bolile cardiovasculare.

Studiile mai arată că dormitul cu becul aprins afectează celulele endoteliale ale vaselor de sânge, crescând riscul de formare a cheagurilor care pot bloca arterele.

Cum să te protejezi

Specialiștii recomandă limitarea expunerii la lumină cu cel puțin 4 ore înainte de culcare. Printre măsuri se numără stingerea luminilor inutile, evitarea ecranelor cu lumină albastră și folosirea becurilor cu lumină caldă sau roșiatică în dormitor.

Utilizarea draperiilor opace, a măștilor pentru ochi și evitarea ceasurilor luminoase este de asemenea recomandată.

Citește pe Antena3.ro Mașina doctoriței Ștefania Szabo a fost ridicată pentru cercetări. Indiciile descoperite de polițiști în biroul ei

Concluzii și recomandări

Deși studiul nu confirmă o cauzalitate directă, este cea mai amplă cercetare de până acum asupra influenței luminii nocturne asupra inimii.

Autorii subliniază că majoritatea participanților au fost caucazieni, motiv pentru care este nevoie de studii suplimentare pentru a evalua impactul global al acestui fenomen, potrivit stiripesurse.ro.

Până atunci, experții sfătuiesc adoptarea de obiceiuri care reduc expunerea la lumină pe timpul nopții pentru a preveni bolile cardiovasculare.​