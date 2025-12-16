Studiu Harvard: 4 obiceiuri banale care distrug creierul. Cum să renunți la ele

Aceste rutine includ statul mult timp pe scaun, lipsa socializării, somnul insuficient și stresul cronic. Vestea bună este că pot fi schimbate relativ ușor.

Statul prea mult pe scaun

Un adult petrece în medie 6,5 ore pe zi pe scaun, iar acest obicei este asociat cu subțierea lobului temporal medial, regiune esențială pentru memorie.

Studiile arată că subțierea acestei zone poate fi precursorul declinului cognitiv și al demenței.

Soluții

Ridică-te la fiecare 30 de minute de stat pe scaun, plimbare, genuflexiuni, fandări.

Lipsa socializării

Singurătatea crește riscul de depresie și Alzheimer, accelerând declinul cognitiv.

Studiile au arătat că persoanele cu activitate socială redusă pierd mai mult din materia cenușie a creierului.

Soluții

Întâlnește-te cu două-trei persoane pe care le simți apropiate, trimite mesaje, vorbește la telefon, pe skype.

Somn insuficient

Cira 30% dintre adulți nu dorm suficient iar lipsa somnului scade memoria, raționamentul și capacitatea de rezolvare a problemelor.

Soluții

Dormi 7-9 ore pe noapte și evită ecranele înainte de culcare.

Stres cronic

Stresul cronic distruge celulele creierului și micșorează cortexul prefrontal, responsabil de memorie și învățare.

Soluții

Respiră adânc și acceptă că nu totul trebuie să fie perfect. Repetă-ți cuvinte care te calmează pentru a reduce tensiunea, potrivit medicool.ro.