Cum să recunoști și să tratezi cearcănele și pungiile de sub ochi: cauze, soluții și mituri demontate

Fie că este vorba de o noapte petrecută cu prietenii, un bebeluș care plânge sau insomnia cronică, știm cu toții că lipsa somnului afectează corpul nostru. Pe lângă oboseală și pofta de cafea, somnul insuficient poate lăsa urme vizibile: pungi umflate și cercuri întunecate sub ochi. Multe persoane sunt atât de deranjate de aceste „pungi” încât folosesc creme, peeling-uri chimice sau chiar produse pentru albirea pielii.

Totuși, cearcănele și pungile de sub ochi au cauze diferite. Pungile apar din cauza unor factori de mediu, precum somnul insuficient sau consumul excesiv de sare. Cearcănele sunt, în schimb, influențate de structura feței și pot exista chiar și la persoanele care dorm bine zilnic, potrivit Popular Science.

Înțelegerea acestor diferențe ajută la decizia dacă trebuie tratate sau acceptate ca parte naturală a diversității feței umane.

Pielea de sub ochi joacă un rol important în semnalele sociale subtile, explică Tanuj Nakra, chirurg oculofacial de la Universitatea din Texas. Întunecimea din zona ochilor poate transmite mesajele greșite despre starea noastră fizică sau emoțională, sugerând oboseală, boală sau chiar afecțiuni grave.

Alteori, însă, cearcănele apar din cauza unor trăsături congenitale, cum ar fi un ligament orbicular mai strâns care face pielea de sub ochi să pară mai adâncă. De asemenea, pielea subțire și palidă face mai vizibil mușchiul orbicular, accentuând culoarea întunecată.

Un somn prost poate agrava pungile sub ochi, apărând edeme cauzate de scurgeri de lichid din vasele mici de sânge. Consumul de sare generează umflături similare, iar malnutriția sau înaintarea în vârstă subțiază stratul de grăsime și pielea, accentuând astfel pungile și cearcănele.

Hiperpigmentarea, adică zonele mai închise la culoare, poate fi provocată de inflamații, expunere la soare sau iritații și afectează mai ales persoanele cu piele mai închisă la culoare. În cazuri rare, acumularea de hemosiderină — un pigment rezultat din distrugerea globulelor roșii — poate de asemenea produce cearcăne.

Dacă pungile sau cearcănele indică o afecțiune medicală, ele pot fi semne utile pentru diagnostic. În viața de zi cu zi, schimbările în stilul de viață și cremele ce conțin cofeină ajută la reducerea umflăturilor.

Pentru cearcănele cauzate de structura feței, soluțiile sunt limitate: machiajul și cremele speciale pot masca culoarea, dar uneori cea mai bună opțiune este acceptarea acestor trăsături unice.

Așadar, data viitoare când te uiți în oglindă, amintește-ți că pungile și cearcănele pot fi la fel de naturale și distincte ca pistruii sau semnele de frumusețe.