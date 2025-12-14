Longevitatea, stabilită de numărul orelor de somn. Tu dormi suficient?

Un nou studiu din SUA arată că lipsa somnului are un impact mult mai puternic decât orice alt obicei zilnic, ridicând întrebări importante despre efectele sale reale.

Cercetătorii americani au descoperit că dormitul sub șapte ore pe noapte este unul dintre cei mai influenți factori care scurtează viața, imediat după fumat, potrivit NeuroscienceNews.

Studiul, publicat în SLEEP Advances și desfășurat între anii 2019-2025, arată o legătură directă între cât dormim și cât trăim, marcând somnul drept un pilon esențial al sănătății pe termen lung.

Cercetătorii de la Oregon Health & Science University au analizat baze ample de date ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), corelând datele despre stilul de viață cu speranța de viață la nivel de comitat.

Modelele lor au arătat că somnul insuficient este mai puternic asociat cu reducerea speranței de viață decât calitatea dietei, activitatea fizică sau izolarea socială.

Autorul principal, Andrew McHill, a declarat că a fost surprins de forța acestei legături, observând că mulți oameni încă tratează somnul ca pe un detaliu opțional, nu ca pe o necesitate.

Analiza a identificat corelații clare între somnul insuficient, definit ca mai puțin de șapte ore pe noapte, și o speranță de viață mai scurtă în aproape toate statele SUA.

Este primul studiu care cartografiază anual această legătură la nivel național.

Cercetătorii afirmă că efectul este probabil determinat de influența somnului asupra sănătății cardiovasculare, imunității, metabolismului și funcției cerebrale.

Oamenii de știință subliniază că prioritizarea a șapte până la nouă ore de somn ar trebui considerată un comportament-cheie de sănătate.

McHill notează că un somn adecvat nu doar îmbunătățește starea de bine zilnică, ci poate prelungi semnificativ viața.

(sursa: Mediafax)