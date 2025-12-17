5 alimente periculoase pentru copii: Ce trebuie să evite părinții

Cancerul este o boală devastatoare, care afectează tot mai mulți copii. Deși unele cazuri sunt genetice, specialiștii sun că pot fi luate măsuri preventive, în special în privința alimentației.

5 alimente periculoase

Carne procesată

Mezelurile, respectiv salam, crenvurști, cârnați, șuncă trebuie evitate mai ales de copii. OMS le calsifică în grupul 1 de alimente cancergene din cauza conținutului de nitrați și nitriți. Aceștia pot duce la dezvoltarea cancerului de colon.

Sucuri

Sucurile carbogazoase, băuturi energizante, chiar și unele sucuri naturale trebuie consumate cât mai rar de copii deoarece pot provoca diabet, obezitate și chiar cancer.

Apă ambalată în reciipiente din plastic

Apa păstrată în sticle sau recipiente care conțin bisfenolul A (BPA) și BPS pot imita estrogenul și cresc riscul de cancer de sân și prostată. Alege, în schimb, ambalaje din sticlă, oțel inoxidabil sau silicon alimentar.

Alimente prăjite

Alimentele prăjite sau arse pot produce acrilamidă și HCA, substanțe asociate cu cancerul. Alege gătitul la abur sau la cuptor.

Pudră de talc sau formaldehidă

Pudra de talc poate fi contaminată cu azbest, iar formaldehida este cancerigenă. Multe produse pentru bebeluși, precum șampoane, șervețele umede pot conține aceste substanțe. Alege produse care conțin ingrediente naturale, potrivit spynews.ro.