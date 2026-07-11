6 trucuri simple care îi ajută pe copii să accepte mai multe legume

Pentru mulți părinți, convingerea copiilor să mănânce legume reprezintă o provocare zilnică. Preferința pentru gustul dulce apare devreme, iar trecerea de la alimentele preferate de copii la broccoli, spanac sau alte legume poate fi dificilă. Totuși, o alimentație variată este esențială pentru dezvoltarea fizică și cognitivă, influențând concentrarea, comportamentul și performanțele școlare.

Cercetătorii au identificat mai multe strategii care pot transforma relația copiilor cu legumele.

1. Expunerea repetată, cheia acceptării alimentelor noi

Unul dintre cele mai eficiente metode este oferirea frecventă a mai multor tipuri de legume încă din primii ani de viață. Potrivit specialiștilor în psihologia alimentației, perioada preșcolară este esențială pentru formarea preferințelor culinare.

Copiii au nevoie, de multe ori, să guste un aliment de mai multe ori înainte de a-l accepta. Numărul exact diferă de la un copil la altul, dar cercetările indică faptul că repetarea expunerii poate reduce reticența față de alimentele noi.

Procesul poate începe chiar înainte de naștere. Studiile arată că gusturile alimentelor consumate de mamă în timpul sarcinii pot influența preferințele viitorului copil prin intermediul lichidului amniotic.

2. Legumele servite primele cresc șansele să fie consumate

Momentul în care sunt oferite legumele poate fi la fel de important ca tipul acestora. Specialiștii recomandă ca legumele să fie servite la începutul mesei, când copilul este mai înfometat și mai dispus să încerce alimente noi.

Dacă legumele sunt lăsate la final, după alimente mai gustoase sau mai bogate în calorii, există riscul ca cei mici să nu mai fie interesați de ele.

Această strategie poate fi aplicată și la micul dejun, prin includerea unor ingrediente precum spanacul, ciupercile sau dovleceii în preparate obișnuite.

3. Mai multe legume în farfurie, mai puține alimente procesate

O altă metodă eficientă este schimbarea proporției dintre ingrediente. Creșterea cantității de legume din farfurie poate determina copiii să consume mai multe alimente sănătoase fără să simtă că li se impune o restricție.

Legumele pot fi adăugate în sosuri, garnituri sau preparate preferate, fără ca acestea să își piardă atractivitatea pentru copii.

Studiile arată că atunci când proporția de fructe și legume crește, copiii tind să consume o cantitate mai mare din aceste alimente.

4. Aspectul alimentelor contează

Pentru copii, mâncarea este evaluată mai întâi vizual. Modul în care este prezentată poate influența dorința de a o încerca.

Cercetările arată că legumele tăiate în forme atractive, precum animale, flori sau alte modele, sunt mai ușor acceptate de copii. De asemenea, organizarea alimentelor în porții clare sau pe farfurii compartimentate poate crește consumul.

Transformarea mesei într-o experiență vizuală și plăcută poate face alimentele sănătoase mai interesante.

5. Exemplul părinților este esențial

Copiii învață în mare parte prin imitare. Obiceiurile alimentare ale părinților influențează direct alegerile celor mici.

Familiile care consumă regulat fructe și legume au mai multe șanse să dezvolte aceleași preferințe și la copii. În schimb, consumul frecvent de alimente ultraprocesate sau lipsa meselor regulate pot favoriza obiceiuri mai puțin sănătoase.

Mesele luate împreună în familie, chiar și de câteva ori pe săptămână, sunt asociate cu o alimentație mai echilibrată și cu un risc mai redus de comportamente alimentare nesănătoase.

Citiți și Alertă în sistemul medical: Lipsește un vaccin esențial pentru copii. Medicii avertizează asupra riscurilor

6. Mâncarea trebuie să rămână o experiență plăcută

Specialiștii avertizează că presiunea constantă asupra copiilor pentru a mânca anumite alimente poate avea efecte negative și poate transforma masa într-o experiență stresantă.

În schimb, copiii pot fi încurajați să exploreze mâncarea prin atingere, miros și joacă. Cercetările arată că familiarizarea fără presiune cu ingrediente noi îi poate face mai deschiși să le guste ulterior.

Transformarea mesei într-un moment relaxat și distractiv poate reduce teama de alimente noi și poate construi o relație sănătoasă cu mâncarea.

Obiceiurile mici pot avea efecte pe termen lung

Formarea unor preferințe alimentare sănătoase nu se întâmplă peste noapte. Expunerea repetată, exemplul părinților și o abordare pozitivă a meselor pot contribui la dezvoltarea unor obiceiuri care îi vor însoți pe copii și la maturitate.

Într-o perioadă în care obezitatea infantilă și alimentația dezechilibrată reprezintă probleme tot mai frecvente, specialiștii spun că soluțiile pot începe chiar în familie, prin schimbări simple făcute zi de zi, potrivit bbc.com.