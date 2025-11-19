Atenție la alimentele ambalate pentru copii. Pericol URIAȘ pentru sănătate

Produsele colorate, cu ambalaje atrăgătoare, destinate copiilor sunt, în realitate, pline de ingrediente periculoase pentru sănătatea celor mici.

Mai grav este că legislația din România nu reglementează cantitatea de sare sau grăsimi permisă în aceste alimente pentru copiii cu vârste mai mari de 2 ani.

Institutul de Cercetări Alimentare a analizat diverse produse, constatând că acestea au niveluri mari de sare (unele până la 2 grame la 100 grame de produs), polifosfați, nitriți și aditivi chimici ce pot afecta grav sănătatea copiilor.

Specialiștii trag un semnal de alarmă

Alexandru Cîrîc, reprezentant ICA, subliniază că „sarea este o problemă majoră în toate produsele testate”, iar Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă un maxim de 1,25 grame de sare la 100 grame pentru alimentele destinate copiilor.

Medicul pediatru Camelia Păun avertizează că un consum ridicat de sare poate provoca hipertensiune și insuficiență renală la copii, iar problemele renale sunt din ce în ce mai frecvente în rândul celor mici, pe lângă obezitate.

Produsele analizate, cum sunt șunca de curcan, mortadella, crenvurștii și brânza Gouda, conțin reziduuri de fosfor sub formă de polifosfați, care afectează dezvoltarea osoasă prin dezechilibrul calciu-fosfor.

Unele produse, cum ar fi pateul tartinabil, vin cu un conținut foarte mare de grăsimi (27%), în timp ce conținutul de proteine este scăzut.

Atenție la etichete

Alexandru Cîrîc atrage atenția că „păcăleala” cu etichetele „pentru copii” este doar marketing, iar în industrie nu sunt nutriționiști care să asigure calitatea reală a produselor.

Deși legislația prevede un consum maxim de 1 gram de sare pe zi pentru copiii sub 2 ani, pentru cei mai mari nu există reglementări clare. Alexandru Cîrîc reclamă un vid legislativ în privința alimentelor pentru copiii cu vârste între 4 și 10 ani, unde standardele sunt inexistente, iar produsele au compoziții similare cu cele pentru adulți în ceea ce privește sarea și aditivii.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit declarații în exclusivitate în campania „Ce ne puneți în mâncare”, de la Observator, afirmând că este nevoie urgentă de o colaborare interdisciplinară pentru a crea o legislație care să limiteze aceste ingrediente extrem de nocive. P

ână atunci, părinții sunt sfătuiți să verifice cu atenție etichetele și să fie vigilenți cu alegerea alimentelor pentru copiii lor.

În concluzie, produsele ambalate, atractive la prima vedere, pot afecta grav sănătatea copiilor. Marketingul agresiv ascunde realități periculoase iar fără o legislație clară, responsabilitatea finală revine părinților să controleze atent ce ajunge în organismul celor mici.