Cele mai populare nume de copii din 2025. Ce prenume aleg cel mai des părinții și care sunt marile surprize ale anului

Muhammad își păstrează poziția de lider în rândul băieților pentru al treilea an consecutiv, iar Olivia rămâne cel mai ales nume pentru fete pentru al zecelea an la rând.

Datele au fost publicate de Office for National Statistics (ONS) și sunt bazate pe toate înregistrările oficiale ale nașterilor din ultimul an calendaristic complet. Clasamentul oferă o imagine clară asupra preferințelor actuale ale părinților și scoate în evidență atât numele consacrate, cât și prenumele care câștigă rapid popularitate.

Muhammad și Olivia continuă să domine clasamentul

Muhammad a fost ales pentru 5.957 de băieți născuți în 2025, consolidându-și poziția de cel mai popular nume masculin.

Popularitatea este chiar mai mare dacă sunt incluse și variantele diferite de scriere. Mohammed ocupă locul 20, cu 1.712 înregistrări, iar Mohammad se află pe poziția 55, fiind ales pentru alți 895 de nou-născuți, potrivit BBC.

La fete, Olivia rămâne numărul unu pentru al zecelea an consecutiv. În 2025, 2.386 de fetițe au primit acest prenume, confirmând faptul că preferințele părinților pentru numele clasice și elegante rămân foarte puternice.

Lily este marea surpriză a anului

Cea mai importantă schimbare în clasamentul feminin este ascensiunea numelui Lily.

Acesta a urcat pe locul al doilea, depășind Amelia, care ocupase această poziție în anii anteriori. Lily a fost ales pentru 2.249 de fetițe, în timp ce Amelia a fost înregistrat de 2.153 de ori.

Primele zece nume de fete în 2025 sunt:

Olivia, Lily, Amelia, Isla, Florence, Freya, Poppy, Elsie, Ivy și Isabella.

Pentru băieți, clasamentul este format din:

Muhammad, Noah, Leo, Luca, Arthur, Oliver, George, Oscar, Theodore și Freddie.

Prezența unor nume scurte și ușor de pronunțat confirmă tendința părinților de a alege prenume cu rezonanță internațională, care pot fi utilizate cu ușurință în mai multe țări și culturi.

Ada și Roman sunt numele cu cea mai spectaculoasă ascensiune

Dincolo de primele poziții, statisticile arată schimbări importante în preferințele familiilor.

La fete, Ada înregistrează cea mai mare creștere din întreg clasamentul, urcând nu mai puțin de 54 de locuri și ajungând pe poziția 45.

În clasamentul masculin, Roman este numele cu cea mai rapidă ascensiune. Acesta a câștigat 33 de poziții într-un singur an și ocupă acum locul 27.

Aceste evoluții arată că părinții caută tot mai des prenume scurte, moderne și ușor de recunoscut la nivel internațional.

Nume noi intră în Top 100, iar altele dispar

Clasamentul din 2025 aduce și câteva debuturi importante.

În premieră, Eliana, Gracie, Alba și Lilah au intrat în Top 100 al numelor feminine.

La băieți, Carter, Ruben, Stanley și Vincent apar pentru prima dată printre cele mai populare prenume.

În același timp, câteva nume care în urmă cu doar câțiva ani erau extrem de populare au ieșit complet din clasament.

Ellie, Amelie și Jessica nu se mai regăsesc în Top 100 pentru fete.

La băieți, Grayson, Brody și Bodhi au pierdut teren și au ieșit din clasamentul celor mai alese prenume.

Cum s-au schimbat preferințele pe parcursul anului

Statisticile ONS oferă și o perspectivă interesantă asupra preferințelor lunare.

Olivia a fost cel mai ales nume în lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, octombrie și noiembrie.

În iulie, primul loc a fost ocupat de Isla, în august lider a devenit Lily, în septembrie Amelia, iar în decembrie Florence.

În schimb, clasamentul băieților a fost extrem de stabil.

Muhammad a ocupat primul loc în fiecare lună a anului 2025, fără ca vreun alt prenume să îi amenințe supremația.

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Ce spun tendințele despre alegerea numelor

Datele oficiale arată că părinții continuă să prefere prenume care combină tradiția cu modernitatea. Numele scurte, ușor de pronunțat și recunoscute la nivel internațional domină clasamentele, în timp ce multe prenume considerate foarte populare în urmă cu un deceniu pierd teren.

În același timp, apar tot mai multe nume inspirate din cultură, literatură, filme sau influenceri, ceea ce face ca topurile să se schimbe constant de la un an la altul.

Clasamentul din 2025 confirmă însă că Muhammad și Olivia rămân reperele absolute în preferințele părinților din Anglia și Țara Galilor. Totodată, ascensiunea unor nume precum Lily, Ada sau Roman arată că noile generații de părinți sunt deschise către alternative moderne, fără a renunța complet la prenumele consacrate.