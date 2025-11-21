Ghiozdanele elevilor, pericol pentru sănătate. Școlile NU se adaptează la nevoile copiilor

Încărcate cu rechizite, ghizdanele ajung să cântărească și 10 kilograme, mult peste limita recomandată de medici.

Cât trebuie să cântărească un ghiozdan

Studiile arată că acestea trebuie să aibă maximum 10% din greutatea corporală a copilului. De exemplu, un copil care are 40 kg nu ar trebui să ducă în spate un ghiozdan mai greu de 4 kilograme.

Astfel că ghiozdanele încărcate pun presiune asupra posturii copiilor, ducând la devieri ale coloanei vertebrale și deformări ale umerilor,, afectându-i încă din anii mici de școală.

Școlile NU vin în sprijinul elevilor

Majoritatea școlilor din Româna nu sunt dotate cu dulăpioare unde elevii să își poată depozita rechizitele, spre deosebire de țări, precum Germania, Olanda sau Statele Unite, unde fiecare elev are propriul spațiu destinat acestora.

Unii părinții investesc în trolere, și acestea vin cu dezavantaje deoarece urcarea lor pe scări este dificilă pentru cei mici.

Recomandările medicilor

Medicii și fizioterapeuții recomandă purtarea corectă a ghiozdanului, pe ambii umeri, bine fixat pe spate, cu cărțile grele plasate aproape de regiunea toracică pentru a limita efectele negative asupra coloanei vertebrale a copilului.

Cu toate acestea, soluțiile reale ar trebui să vină din dotarea școlilor pentru a preveni problemele de sănătate pe termen lung ale elevilor și a evita intervenții costisitoare de recuperare, notează observatornews.ro.