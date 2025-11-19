Riscurile ascunse ale scoaterii amigdalelor la copii: Efecte grave pe termen lung asupra sănătății mintale

Amigdalectomia se practică pentru tratarea infecțiilor recurente, abceselor periamigdaliene sau a amigdalelor mărite care provoacă dificultăți de respirație.

Tulburări mintale în urma scoaterii amigdalelor

Însă această intervenție, destul de răspândită astăzi, este asociată cu un risc crescut de dezvoltare a unor afecțiuni mintale, precum anxietate, tulburare de stres posttraumatic (PTSD) și depresie, riscuri care pot persista chiar și după 20 de ani de la intervenție.

Un studiu internațional, bazat pe analize realizate de Universitatea Medicală Guangxi din China și Institutul Karolinska din Suedia, arată că scoaterea amigdalelor în copilărie crește riscul mediu cu 43% pentru aceste afecțiuni mintale, iar riscul de PTSD poate crește și cu 55% , comparativ cu persoanele care nu au fost supuși intervenție în copilărie. Legătura a fost confirmată și prin comparația între frați, sugerând influențe genetice și de mediu controlate, dar cu un risc ridicat de tulburări de anxietate.

Cauza legăturii dintre amigdalectomie și problemele mentale pare a fi legată de inflamația cronică a țesutului limfoid din mucoase, care joacă un rol esențial în răspunsul imun local. Îndepărtarea amigdalelor poate perturba echilibrul imunitar, influențând astfel sistemul nervos și crescând susceptibilitatea la afecțiuni psihice.

Alte probleme de sănătate

Pe lângă riscurile pentru sănătatea mintală, amigdalectomia poate predispune și la alte probleme, printre care boli autoimune (lupus, artrită reumatoidă), boli inflamatorii intestinale, infecții respiratorii repetate, alergii și chiar cancer la nivelul tractului respirator, potrivit medicool.ro.

Astfel că decizia de a efectua această intervenție trebuie luată cu atenție, evaluând atent beneficiile și riscurile în fiecare caz.

Consultul medical personalizat rămâne esențial pentru părinți și specialiști în alegerea celei mai bune opțiuni terapeutice pentru copii. Procedura rămâne necesară și benefică în multe situații dar cercetările recente adaugă o nouă dimensiune în înțelegerea efectelor pe termen lung ale amigdalectomiei.

Însă știința pare să confirme astăzi ceea ce bunicii și străbunicii știau cu zeci de ani în urmă, când spuneau că scoaterea amigdalelor se bine să fie evitată iar o astfel de decizie trebuie luată doar în cazuri excepționale.