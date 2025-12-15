Afecțiunea tăcută de care suferă cei mai mulți oameni: Simptomele apar târziu, uneori după un deceniu

Hipertensiunea arterială afectează milioane de oameni din întreaga lume. Numărul cazurilor de boli cardiovasculare a explodat în ultimii ani, pacienții ajungând la spital în stadii critice, când tratamentul este ineficient.

Statistici alarmante

Specialiștii o numesc „boala tăcută” tocmai pentru că evoluează asimptomatic ani de zile.

„Acestea sunt statistici alarmante pentru mine - și ar trebui să fie alarmante pentru noi toți deoarece este probabil ca mulți dintre cei pe care îi pierdem să fie prietenii și cei dragi.

Prea mulți oameni mor din cauza bolilor de inimă și a accidentului vascular cerebral, care rămâne a cincea cauză principală de deces.

Împreună, acestea ucid mai mulți oameni decât toate tipurile de cancer și decesele accidentale, a doua și a treia cauză de deces, la un loc”, explică dr. Keith Churchwell, președinte voluntar al Asociației Americane a Inimii, citat de Daily Mail.

Simptome subtile

În majoritatea cazurilor, hipertensiunea arterială nu are simptome timp de mulți ani, uneori chiar un deceniu.

Atunci când apar, simptomele sunt ușor de confundat: dureri de cap persistente, amețeli, tulburări de vedere, palpitații, dureri în piept, sângerări nazale sau dificultăți de respirație la efort minim.

Factorii de risc majori includ obezitatea.

Medicii recomandă monitorizarea regulată a tensiunii arteriale, mai ales după 40 de ani, pentru a preveni complicațiile letale, precum infarctul sau AVC-ul, potrivit spynews.ro.