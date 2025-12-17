Grăsimi care acționează în beneficiul sănătății – rolul EPA și DHA în dietă

EPA și DHA – duetul acizilor omega-3

Acizii omega-3 sunt incluși în grupul acizilor grași polinesaturați, la fel ca omega-6 și omega-9. Numele lor provine de la structura chimică – găsești în ea mai mult de o legătură dublă, iar prima dintre acestea este situată la al treilea atom de carbon, dacă privim de la capătul metilic al lanțului.

Cei mai importanți acizi omega-3 sunt acidul alfa-linolenic (ALA), acidul docosahexaenoic (DHA) și acidul eicosapentaenoic (EPA). Trebuie să furnizezi organismului acidul ALA din exterior – printr-o dietă variată sau suplimente naturale. DHA și EPA pot fi produse din ALA, dar acest proces este puțin eficient și nu acoperă complet nevoile organismului. Concluzie? Cel mai bine este să incluzi toți trei în dieta ta zilnică – astfel riscul deficitului lor scade, iar tu te vei bucura de o stare de bine mai bună.

Acidul eicosapentaenoic (EPA) și rolul său în organism

Să începem cu acidul EPA (eicosapentaenoic). Nu degeaba este numit adesea protectorul marin al inimii. Sursele sale valoroase sunt peștii grași oceanici, precum macroul, sardinele sau codul atlantic, precum și uleiurile de calitate superioară, de exemplu uleiul de ficat de cod. Dacă urmezi o dietă vegană, poți recurge la o alternativă excelentă – uleiul din alge marine.

Să revenim însă la proprietățile sale protectoare. Acidul EPA se distinge prin efectul său extrem de benefic asupra sistemului cardiovascular, ceea ce rezultă, printre altele, din acțiunea sa antiinflamatoare. Reduce inflamațiile din interiorul acestuia, ceea ce permite scăderea riscului dezvoltării unor boli grave. În plus, contribuie la întărirea pereților vaselor de sânge și la prevenirea agregării trombocitelor – acționează astfel anticoagulant. De asemenea, ajută la reglarea nivelului colesterolului „rău” din sânge, iar de aici este doar un pas până la prevenirea, de exemplu, a aterosclerozei sau bolii coronariene.

Nu este lipsit de importanță nici faptul că acidul EPA stabilizează prezența celui de-al doilea acid omega-3 – acidul DHA – în fosfolipidele membranelor celulelor nervoase. Efect? Este foarte important pentru funcționarea corectă a sistemului nervos.

Rolul acidului docosahexaenoic (DHA)

Acidul DHA este unul dintre cei mai importanți acizi grași omega-3. Joacă un rol esențial în funcționarea creierului și a ochilor. Încă din stadiul vieții fetale influențează dezvoltarea corectă a sistemului nervos și a retinei ochiului. Prezența sa în dieta femeilor însărcinate are deci o importanță uriașă pentru sănătatea bebelușului.

Amintește-ți însă că nu doar organismul în dezvoltare are nevoie de DHA. La fel de important este și în viața adultă, dar și la vârsta matură. Motivul? Susține memoria, concentrarea și capacitatea de învățare. Prezintă și acțiune antiinflamatoare, ceea ce se reflectă în starea generală a creierului tău. Aportul regulat de DHA poate ajuta la menținerea funcțiilor cognitive pentru mai mult timp și la reducerea riscului bolilor neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer.

Dacă îți pasă de acuitatea vizuală, DHA este un aliat puternic. Este unul dintre componentele de bază ale retinei și ajută la menținerea structurii și funcției acesteia. Deficitul său poate contribui la deteriorarea vederii, în special odată cu înaintarea în vârstă.

De ce merită să apelezi la duetul EPA și DHA?

Alegerea duetului EPA și DHA aduce numeroase beneficii pentru sănătate. Acidul docosahexaenoic (DHA) este un component cheie al membranelor celulelor neuronale și susține creșterea acestora, fiind astfel extrem de important pentru dezvoltarea și funcționarea corectă a sistemului nervos central. Atât DHA, cât și EPA ajută la scăderea nivelului trigliceridelor din sânge, stabilizează tensiunea arterială și prezintă acțiune anticoagulantă și antiinflamatoare. Cele mai bune surse naturale ale acestui duet sunt uleiul din ficat de cod și uleiul de pește, cunoscute pentru conținutul lor bogat de acizi grași omega-3.

În plus, duetul EPA și DHA atenuează reacția excesivă a sistemului imunitar, ceea ce este deosebit de important în cazul infecțiilor și alergiilor. De asemenea, susțin starea psihică, iar prezența lor în dieta zilnică influențează pozitiv starea pielii – previn uscarea excesivă și întăresc bariera ei protectoare împotriva factorilor externi nocivi.