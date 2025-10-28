Luna plină ne afectează somnul? Ce spune știința

Ofițerii de poliție, personalul spitalelor și lucrătorii de la urgență jură adesea că nopțile lor devin mai aglomerate sub Lună plină. Dar oare știința susține acest lucru?

Răspunsul este, desigur, mai nuanțat decât sugerează folclorul. Cercetările arată că o lună plină poate afecta modest somnul, dar influența sa asupra sănătății mintale este mult mai puțin sigură.

Joanna Fong-Isariyawongse, profesor asociat de neurologie, specializat în medicina somnului, la Universitatea din Pittsburg, spune că i se pare captivant că un mit antic despre lumina Lunii și nebunie ar putea avea legătură cu ceva mult mai obișnuit: somnul agitat la lumina lunii.

Efectele Lunii pline asupra somnului

Mai multe studii arată că oamenii dorm într-adevăr diferit în zilele premergătoare Lunii pline, când lumina satelitului strălucește cel mai puternic pe cerul nopții. În această perioadă oamenii dorm cu aproximativ 20 de minute mai puțin, adorm mai greu și petrec mai puțin timp într-un somn profund și odihnitor.

Studiile populaționale ample confirmă acest tipar, descoperind că oamenii din diferite culturi tind să se culce mai târziu și să doarmă pentru perioade mai scurte în nopțile dinaintea Lunii pline.

Cel mai probabil motiv este lumina. O lună strălucitoare seara poate întârzia ceasul intern al organismului, poate reduce melatonina - hormonul care semnalează ora de culcare - și poate menține creierul mai alert.

Schimbările sunt însă modeste. Majoritatea oamenilor pierd doar 15 până la 30 de minute de somn, dar efectul este măsurabil. Este cel mai puternic în locuri fără lumină artificială, cum ar fi zonele rurale sau în campinguri.

Unele cercetări sugerează, de asemenea, că bărbații și femeile pot fi afectați diferit. De exemplu, bărbații par să doarmă mai puțin în timpul fazei de creștere a Lunii, în timp ce femeile experimentează un somn mai puțin profund și odihnitor în preajma Lunii pline.

Legătura cu sănătatea mintală

Timp de secole, oamenii au dat vina pe Luna plină pentru nebunie. Folclorul a sugerat că strălucirea ei ar putea declanșa mania în tulburarea bipolară, ar putea provoca convulsii la persoanele cu epilepsie sau ar putea declanșa psihoză la cei cu schizofrenie.

Teoria era simplă: pierderea somnului sub o lună strălucitoare și mințile vulnerabile s-ar putea dezlănțui.

Știința modernă adaugă o întorsătură importantă. Cercetările arată clar că pierderea somnului în sine este un factor puternic al problemelor de sănătate mintală. Chiar și o singură noapte nedormită poate accentua anxietatea și poate afecta starea de spirit. Perturbarea continuă a somnului crește riscul de depresie, gânduri suicidare și pusee ale unor afecțiuni, precum tulburarea bipolară și schizofrenia.

Asta înseamnă că până și pierderea modestă de somn observată în preajma Lunii pline ar putea conta mai mult pentru persoanele care sunt deja expuse riscului. O persoană cu tulburare bipolară, de exemplu, poate fi mult mai sensibilă la mai puțin somn sau fragmentat decât o persoană obișnuită.

Dar iată problema: atunci când cercetătorii analizează grupuri mari de oameni, dovezile că fazele lunare declanșează crize psihiatrice sunt slabe. Nu s-a găsit niciun model fiabil între Lună și internările, externările sau durata spitalizării.

Însă alte câteva studii sugerează că pot exista efecte mici. În India, spitalele de psihiatrie au înregistrat o utilizare mai mare a dispozitivelor de imobilizare în timpul lunilor pline, pe baza datelor colectate între 2016 și 2017. În China, cercetătorii au observat o ușoară creștere a internărilor pentru schizofrenie în preajma Lunii pline, folosind înregistrările spitalicești din 2012 până în 2017.

Totuși, aceste constatări nu sunt consistente la nivel mondial și pot reflecta factori culturali sau practici spitalicești locale la fel de mult ca biologia.

În cele din urmă, Luna ne poate reduce puțin timpul de somn, iar pierderea somnului poate influența cu siguranță sănătatea mintală, în special pentru persoanele mai vulnerabile.

Aceasta include persoanele cu afecțiuni precum depresia, tulburarea bipolară, schizofrenia sau epilepsia și adolescenții care sunt deosebit de sensibili la perturbarea somnului. Însă ideea că Luna plină declanșează direct valuri de boli psihiatrice rămâne mai degrabă un mit decât realitate.

Alte teorii nu sunt suficiente. De-a lungul anilor, oamenii de știință au explorat alte explicații pentru presupusele efecte lunare, de la atracțiile gravitaționale alee mareelor asupra corpului până la schimbări geomagnetice subtile și modificări ale presiunii barometrice. Cu toate acestea, niciunul dintre aceste mecanisme nu rezistă examinării atente.

Forțele gravitaționale care mișcă oceanele sunt mult prea slabe pentru a afecta fiziologia umană, iar studiile privind schimbările geomagnetice și atmosferice în timpul fazelor lunare au oferit rezultate inconsistente sau neglijabile. Acest lucru face ca perturbarea somnului cauzată de expunerea la lumina nocturnă să fie cea mai plauzibilă legătură între Lună și comportamentul uman.

De ce persistă mitul

Dacă știința este atât de neconcludentă, de ce atât de mulți oameni cred în „efectul Lunii pline”? Psihologii indică un concept numit corelație iluzorie. Observăm și ne amintim nopțile neobișnuite care coincid cu o lună plină, dar uităm de numeroasele nopți în care nu s-a întâmplat nimic.

Luna este, de asemenea, foarte vizibilă. Spre deosebire de factorii ascunși care perturbă somnul, cum ar fi stresul, cofeina sau derularea pe telefon, Luna este chiar acolo, pe cer, ușor de învinovățit.

Lecții de la Lună pentru somnul modern

Chiar dacă Luna nu ne „înnebunește”, influența sa mică asupra somnului evidențiază ceva important: Lumina din timpul noapții contează.

Corpurile noastre sunt concepute să urmeze ciclul natural de lumină și întuneric. Lumina suplimentară seara, fie că este de la lumina Lunii, de la felinarele stradale sau de la ecranele telefoanelor, poate întârzia ritmurile circadiene, poate reduce melatonina și poate duce la un somn mai âmai fragmentat.

Aceeași biologie ajută la explicarea riscurilor pentru sănătate ale orei de vară. Când ceasurile „se dau înainte”, serile rămân artificial mai luminoase. Această schimbare întârzie somnul și perturbă ritmul circadian la o scară mult mai mare decât Luna, contribuind la creșterea accidentelor și a riscurilor cardiovasculare, precum și la reducerea siguranței la locul de muncă.

În lumea noastră modernă, lumina artificială are un impact mult mai mare asupra somnului decât va avea vreodată Luna. Acesta este motivul pentru care mulți experți în somn pledează pentru o oră standard permanentă, care se potrivește mai bine ritmurilor noastre biologice, potrivit sciencealert.com.

Așadar, dacă te simți neliniștit într-o noapte cu Lună plină, este posibil ca aceasta să-ți afecteaze somnul. Dar dacă insomnia se întâmplă des, uită-te mai aproape de casă. Probabil este din cauza luminii din mâna ta, mai degrabă decât a celei de pe cer.