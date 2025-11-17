Siguranța în ATI: Ministrul Sănătății interzice bijuteriile și unghiile false

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Noi 2025   •   15:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj clar către personalul medical din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), subliniind că este interzisă purtarea bijuteriilor, inclusiv verighetele, și a unghiilor false în aceste secții.

Regula este prevăzută în lege și trebuie respectată de întreg personalul pentru a preveni contaminarea și răspândirea germenilor patogeni între pacienți.

De ce NU este voie cu bijuterii și unghii false la ATI

Demnitarul a explicat că bijuteriile și unghiile false pot reprezenta vectori de transmitere a infecțiilor, germeni care nu dispar prin dezinfectare obișnuită.

Nu mă refer aici doar la costumul de spital, mă refer şi la purtatul bijuteriilor şi unghiilor false, şi al altor elemente de acest gen în Terapie Intensivă, pentru că prezintă şi reprezintă un adevărat vector, dacă doriţi, de transfer al germenilor patogeni de la un pacient la altul.

Ştiţi că mai nou s-a format un grup din acesta, nu ştiu cum să-l caracterizez, o acţiune împotriva ministrului Sănătăţii, care se numeşte «Nu renunţăm la verighetă». Eu spun foarte clar: renunţaţi la verighetă în Terapie Intensivă.

Sigur, dacă există o legătură emoţională foarte puternică cu verigheta, se poate purta în buzunar, dar nu la mână”, a declarat Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN. 

Ministrul a insistat că aceste norme sunt simple ia respectarea lor este esențială pentru siguranța pacienților.

