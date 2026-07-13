Colesterolul „rău" ucide în tăcere: Un cunoscut cardiolog explică de ce statinele salvează vieți, în ciuda miturilor de pe internet

Cum acționează statinele în organism

Tartaglione a explicat mecanismul statinelor printr-o comparație simplă și memorabilă: aceste medicamente „vânează" o enzimă responsabilă de producerea colesterolului, o blochează, iar rezultatul este că organismul nu mai fabrică atât de mult colesterol. Este un proces biochimic direct, care intervine acolo unde dieta singură, de multe ori, nu este suficientă.

Medicul a subliniat că aproximativ 30% din colesterolul din organism provine din alimentație, restul fiind produs genetic de ficat. Acest detaliu explică de ce inclusiv persoanele vegetariene pot avea valori mari ale colesterolului, în ciuda unui regim alimentar aparent sănătos. Activitatea fizică și o dietă echilibrată ajută, a precizat cardiologul, însă în multe cazuri nu sunt de ajuns, iar tratamentul medicamentos devine necesar pentru a preveni complicații grave, potrivit La Nacion.

Valul de dezinformare medicală de pe rețelele sociale

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte semnalate de specialist ține de informațiile false care circulă online despre acest tip de tratament. Potrivit lui Tartaglione, aproape jumătate din știrile medicale care apar pe internet sunt eronate. Cardiologul a insistat că nu există nicio îndoială în privința eficienței și siguranței medicamentelor pentru colesterol, care, spune el, salvează vieți.

Medicul a povestit că pe rețelele sociale circulă frecvent mesaje alarmiste, potrivit cărora administrarea statinelor ar putea fi fatală sau ar provoca dureri musculare severe. Ceea ce îl neliniștește cel mai mult este faptul că unele dintre aceste mesaje înșelătoare provin chiar de la persoane care se prezintă drept medici, ceea ce amplifică neîncrederea publicului față de un tratament validat științific.

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Care sunt valorile de colesterol recomandate

Cardiologul a detaliat și pragurile de LDL, așa-numitul colesterol „rău", pe care diferite categorii de pacienți ar trebui să le urmărească. O persoană sănătoasă ar trebui să aibă un nivel sub 116, în timp ce fumătorii, persoanele hipertensive sau diabetice ar trebui să mențină valori sub 100, sau chiar sub 70 în cazurile mai severe. Pacienții cu antecedente de boli cardiace ar trebui să vizeze un nivel sub 50, praguri considerate esențiale pentru a preveni complicații cardiovasculare majore.

În privința efectelor adverse, medicul a fost onest: ca orice medicament, statinele pot provoca reacții secundare, însă acestea sunt rare. Doar aproximativ 1% dintre pacienți raportează dureri musculare în urma tratamentului, un procent considerat scăzut în raport cu beneficiile oferite.

Alimentele care ajută la controlul colesterolului

Dincolo de tratamentul medicamentos, alimentația joacă un rol important. Specialiștii recomandă produsele de origine vegetală, bogate în fibre, un nutrient esențial pentru eliminarea toxinelor din organism. Un raport al Universității Harvard arată că ghidurile alimentare americane recomandă un consum zilnic de fibre între 20 și 30 de grame. Printre alimentele indicate se numără cerealele integrale, legumele cu frunze verzi, legumele crucifere, leguminoasele, semințele oleaginoase și fructele proaspete.

Cât de răspândită este problema și când trebuie făcute analizele

Conform celei de-a patra Anchete Naționale privind Factorii de Risc, aproape 40% dintre persoanele de peste 18 ani din Argentina au colesterol total ridicat. Doctorița Analía Aquieri, cardiolog la Spitalul de Clinici al Universității din Buenos Aires, a explicat că, întrucât colesterolul ridicat nu produce simptome imediate, ghidurile internaționale recomandă un prim control între 6 și 11 ani, urmat de o nouă evaluare între 17 și 21 de ani.

Medicul a subliniat că prezența antecedentelor familiale de boli cardiovasculare precoce impune controale mai frecvente. Pacienții cu risc scăzut ar trebui să repete analizele o dată la trei ani, până la vârsta de 40 de ani, iar ulterior anual.

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Ce complicații poate provoca un colesterol LDL ridicat

Colesterolul rău acumulat în exces se depune pe pereții arterelor, provocând ateroscleroză, o afecțiune care poate obstrucționa fluxul sanguin și duce la boli cardiace sau accidente vasculare cerebrale. Boala arterelor coronare poate provoca dureri puternice în piept, cunoscute sub numele de angină, însoțite de dificultăți de respirație. Un accident vascular cerebral poate fi semnalat prin amorțeală bruscă a brațului sau a unei părți a corpului, amețeli sau dificultăți de vorbire. Boala arterială periferică se manifestă prin dureri constante în picioare în timpul mersului, iar xantoamele, depuneri gălbui de grăsime în jurul ochilor, pot fi un semn vizibil al unui colesterol necontrolat de mult timp.