6 obiceiuri care îți liniștesc mintea mai bine decât meditația

Mișcare ușoară

Multor oameni le este mai ușor să rămână concentrați atunci când corpul lor se mișcă.

Mișcarea ușoară, cum ar fi întinderea sau exercițiile de mobilitate, oferă sistemului nervos ceva de urmat, ceea ce poate crea un sentiment automat de calm.

Mersul pe jos

Dacă descoperi că o plimbare zinică te ajută să t simți centrat și împăcat, gândește-te la acest lucru ca la o meditație în timp ce mergi pe jos. Ritmul mersului pe jos ajută la reglarea sistemului nervos, iar puterile calmante ale naturii reprezintă „împământare pentru persoanele care se luptă cu liniștea”, spune McGee.

Dacă deja faci o plimbare zilnică, pți amplifica această practică transformând-o într-o plimbare a recunoștinței. Atât de des, în zilele noastre aglomerate, neglijăm complet să ne gândim la cât de departe am ajuns, la ce am realizat și pentru ce suntem recunoscători.

Dacă vrei să transformi plimbările de dimineață în ceva mai semnificativ, concentrează-te asupra a trei lucruri pentru care ești recunoscător. Dacă mergi cu un prieten sau un partener, împărtășeșe cu voce tare lucrurile specifice pentru care te simți recunoscător. Concentrarea asupra recunoștinței pe care o simțiți pentru anumite lucruri sau persoane te ajută să-ți concentrezi mintea care altfel ar putea rătăci.

Relaxare musculară progresivă

Dacă ai participat la o clasă de yoga este posibil ca profesorul să fi început cerându-vă să vă încordați și apoi să eliberați diferite părți ale corpului, de la degetele de la picioare și urcând în sus pe corp.

Aceasta este o relaxarea musculară progresivă care ne poate ajuta să ne simțim calmi deoarece eliberează tensiunea pe care s-ar putea să nu știm că o purtăm. Este o tehnică excelentă de aplicat noaptea, în pat sau în avion, dacă te simți anxios.

Vizualizare

Dacă îți imaginzi că locuiești într-o casă pe lac sau plaja preferată atunci când ești stresat, atunci folosești vizualizarea. Gândindu-te la „locul tău fericit”, fie o locație reală, fie una imaginară, atunci când ești anxios te poate ajuta să te simți calm. Cu cât poți evoca mai multe detalii, cu atât mai bine. Gândește-te la cum arată, miroase, se simte locul (este umed sau răcoros?) și ce zgomote auzi.

Împământare

Pentru oamenii care trebuie să se concentreze pe lucruri concrete în loc să intre în haosul minții lor, practicile de împământare pot fi foarte utile. Unii oameni consideră că este mult mai ușor de accesat decât meditația. Împământarea ne ajută să facem față sentimentelor intense prin mutarea atenției către lumea exterioară și poate fi practicată când ești singur sau cu o persoană dragă. Când folosești împământarea îți oferi o pauză de la lumea ta interioară și te concentrezi pe altceva.

O tehnică simplă de împământare este metoda 5-4-3-2-1. Privește în jurul tău și numește cinci lucruri pe care le poți vedea, patru lucruri pe care le poți auzi, trei lucruri pe care le poți atinge, două lucruri pe care le poți mirosi și un lucru pe care îl poți gusta.

Sarcini practice

Concentrarea intensă asupra unui singur lucru pentru o anumită perioadă de timp poate fi foarte calmantă. Mișcările repetitive, cum ar fi felierea morcovilor, smulgerea buruienilor și chiar frecarea căzii, pot reduce electricitatea statică mentală, deoarece „ancorează atenția, creează structură și oferă creierului ceva liniștitor pe care să se concentreze, potrivit realsimple.com.