Alimente care ne fac mai deștepți

La fel ca o mașină scumpă, creierul nostru funcționează cel mai bine atunci când primește combustibil premium. Acest combustibil provine din alimentele pe care noi le mâncăm. Conținutul lor este foarte important. Ceea ce mâncăm afectează direct structura și modul de funcționare a creierului nostru. Iar în ultimă instanță, ne afectează dispoziția.

Multă vreme, lumea medicală nu a recunoscut legătura dintre dispoziție (starea sufletească) și ceea ce mâncăm.

Din fericire, lucrurile au evoluat. Acum există chiar un domeniu înfloritor al psihiatriei nutriționale. Studiile făcute în acest domeniu arată consecințele și corelațiile dintre ceea ce mâncăm și starea noastră sufletească.

Alimentele de calitate, care conțin grăsimi bune, vitamine, minerale și antioxidanți hrănesc creierul și îl protejează de stresul oxidativ. Adică de radicalii liberi care ne pot afecta celulele.

Alimentele precum cele procesate sau rafinate sunt dăunătoare pentru creierul nostru. Pentru că, pe lângă faptul că ne dereglează organismul, ele provoacă inflamație și stres oxidativ.

Un studiu recent care a comparat dieta mediteraneană cu cea tipic occidentală a arătat că riscul de depresie este cu 25% mai scăzut în cazul persoanelor care au o dietă mediteraneană.

Care este explicația? Această dietă conține alimente pentru creier. Adică este bogată în vegetale, fructe, cereale neprocesate, pește și fructe de mare și conține cantități modeste de carne și lactate. Ea evită, de asemenea, alimentele procesate sau rafinate, omniprezente în dieta occidentală.

În plus, multe dintre aceste alimente neprocesate sunt fermentate și acționează ca probiotice naturale. Un exemplu edificator îl reprezintă măslinele în saramură.

Și pentru că nu vreau să-ți ofer doar niște sfaturi generale, iată și care sunt cele mai bune alimente pentru creier.

1. Pește gras

Peștele gras (somon, hering, macrou) este bogat în acizi grași Omega 3, care te protejează împotriva depresiei. Mănâncă pește gras de două ori pe săptămână. Este unul dintre cele mai bune alimente pentru creier.

2. Oleaginoase

Fie că sunt nuci românești, caju, migdale sau alune, oleaginoasele sunt surse excelente de vitamina E. Având capacități antioxidante, Vitamina E este capabilă să diminueze declinul cognitiv care se produce odată cu înaintarea în vârstă. Consumă-le crude și ai grijă la cantitate! Sunt foarte calorice.

3. Legume cu frunze verzi

Aici vorbim de: spanac, broccoli, varză de Bruxelles, lobodă, leurdă, urzici, și salată verde. Toate conțin magneziu, un mineral care joacă un rol-cheie în transformarea glucidelor în energie.

4. Afine

Afinele pot ajuta la protejarea creierului de daunele cauzate de radicalii liberi. În plus, au capacitatea de a reduce efectele bolii Alzheimer sau ale demenței. Studiile au demonstrat, de asemenea, că o dietă bogată în afine îmbunătățește atât funcția de învățare, cât și funcția musculară.

Un creier bine hrănit cu mâncărurile lui preferate te va ajuta întotdeauna să fii sănătos și bine dispus. Așa că oferă-i combustibilul premium de care are nevoie.

5. Turmeric Acest condiment galben-închis este un ingredient cheie în pudra de curry și are o serie de beneficii pentru creier. S-a demonstrat că curcumina, ingredientul activ din turmeric, traversează bariera hemato-encefalică, ceea ce înseamnă că poate intra direct în creier și poate aduce beneficii celulelor de acolo. Este un antioxidant puternic și un compus antiinflamator ce poate fi benefic pentru memorie. Curcumina poate ajuta la îmbunătățirea memoriei la persoanele cu Alzheimer şi ușurează depresia. Curcumina stimulează serotonina și dopamina, ambele îmbunătățind starea de spirit. O analiză a constatat că curcumina ar putea îmbunătăți simptomele depresiei și ale anxietății atunci când este utilizată alături de tratamentele standard la persoanele diagnosticate cu depresie. Curcumina stimulează factorul neurotrofic derivat din creier, un tip de hormon de creștere care ajută celulele creierului să crească.

6. Seminţele de dovleac Semințele de dovleac conțin antioxidanți puternici care protejează organismul și creierul de radicalii liberi care le deteriorează. Sunt, de asemenea, o sursă excelentă de magneziu, fier, zinc și cupru.

7. Portocale Poți obține aproape toată vitamina C de care ai nevoie într-o zi consumând o portocală medie, ceea ce este important pentru sănătatea creierului. Vitamina C este un factor-cheie în prevenirea declinului mental şi ajută la concentrare, memorie, atenție și rapiditate în luarea deciziilor. De asemenea, poți obține cantități mari de vitamina C din alte alimente, cum ar fi ardeii grași, guava, kiwi, roșiile și căpșunile.

