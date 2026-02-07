Mașinile cu motoare pe benzină și diesel ar putea rămâne pe piață după 2035

Uniunea Europeană ia în calcul o relaxare semnificativă a regulilor privind vânzarea de autoturisme noi după 2035. Măsura ar putea reduce ponderea vehiculelor electrice și ar menține pe piață motoarele cu ardere internă, potrivit unui raport publicat marți de organizația de mediu Transport & Environment (T&E), citat de Reuters.

Sub presiunea constructorilor auto, Comisia Europeană a propus în decembrie ca, în locul unei interdicții totale a motoarelor termice, să fie impusă o reducere cu 90% a emisiilor de CO₂ pentru mașinile și autoutilitarele noi, până în 2035, față de nivelul din 2021.

T&E consideră această schimbare „cea mai mare retragere a UE din politicile sale verzi din ultimii ani” și spune aceasta ar permite continuarea vânzărilor de vehicule cu emisii ridicate, în timp ce producătorii chinezi avansează rapid în domeniul mașinilor electrice cu baterii (BEV).

„Relaxarea regulilor riscă să încetinească tranziția către mobilitatea electrică și să lase Europa în urma competitorilor globali”, se arată în raportul T&E. Potrivit analizei, după 2035, producătorii auto ar putea vinde între 5% și 50% de vehicule care nu sunt complet electrice. Scenariul cel mai probabil indicat este ca aproximativ 15% din vânzări să fie reprezentate de motoare cu combustie internă sau de hibride plug-in.

„În funcție de strategiile producătorilor, piața ar putea include în continuare atât mașini cu motoare clasice, cât și hibride plug-in cu autonomie extinsă”, arată organizația. Împreună cu o prelungire a termenelor de conformare pentru țintele din 2030, noile reguli ar putea duce la emisii de CO₂ cu aproximativ 10% mai mari până în 2050, comparativ cu actualul cadru legislativ.

De cealaltă parte, Comisia Europeană susține că modificările ar sprijini în continuare vânzările de vehicule electrice și ar permite economii de circa 2,1 miliarde de euro pentru industria auto în următorii trei ani, bani care ar putea fi redirecționați către inovare și dezvoltarea de noi modele electrice.

Propunerile urmează să fie analizate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, ambele instituții având drept de aprobare. T&E avertizează că există riscul ca regulile să fie slăbite și mai mult în timpul negocierilor politice, ceea ce ar putea afecta obiectivele climatice ale Uniunii Europene pe termen lung.

(sursa: Mediafax)