Cotația aurului crește ușor, în timp ce SUA și Iranul semnează un acord istoric

Prețul spot al aurului a crescut cu 0,4%, ajungând la 4.322,99 dolari pe uncie, după ce luni a înregistrat o creștere de până la 3,6%, atingând cel mai ridicat nivel din 5 iunie, potrivit Reuters.

Contractele futures pe aur din SUA cu livrare în luna august au înregistrat o scădere de 0,2%, ajungând la 4.343,50 dolari.

Reamintim că președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, luni. că SUA și Iranul au semnat un acord preliminar pentru încetarea războiului din Golful Persic, deși detaliile nu au fost încă făcute publice, iar ambele țări au precizat că încă nu s-a negociat un armistițiu permanent.

„Prețul aurului a înregistrat o evoluție favorabilă încă de joi seara, pe fondul știrilor din Iran. Cred că această creștere determinată de euforie ar putea dura încă câteva zile, culminând cu ceremonia de semnare de vineri”, a declarat Edward Meir, analist în cadrul platformei de analiză financiară Marex.

Dolarul american s-a menținut aproape de minimele din ultimele 10 zile, în așteptarea deciziei Băncii Japoniei privind rata dobânzii.

Investitorii așteaptă, de asemenea, decizia de politică monetară și declarațiile Rezervei Federale, primele sub conducerea președintelui Kevin Warsh, miercuri, în condițiile în care se așteaptă ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate.

„Piețele nu se așteaptă la nicio reducere a ratei dobânzii în acest an. Dacă Warsh va da de înțeles că ar putea fi luată în considerare cel puțin o reducere în cursul acestui an, dolarul ar trebui să se deprecieze și mai mult, iar aurul ar putea înregistra o nouă creștere”, a spus Meir.

„Cu toate acestea, dacă va adopta o poziție mai agresivă în privința ratelor dobânzilor, aurul ar putea fi supus unor presiuni”, a continuat analistul.

Investitorii și-au redus așteptările privind o majorare a ratei dobânzii în SUA în decembrie la 57% după acordul de pace, în scădere de la aproximativ 70% săptămâna trecută, potrivit instrumentului CME FedWatch.

(sursa: Mediafax)