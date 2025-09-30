Proiecte arhitecturale eșuate: 5 cei mai înalți zgârie-nori din lume au devenit ruine moderne

Construcția zgârie-norilor a necesitat adesea demolarea altor clădiri iar investițiile au fost uriașe, pe lângă banii necesari întreținerii lor. Cu toate acestea, unii au fost lăsați de izbeliște deși erau finalizați, iar alții nu au fost terminați niciodată.

Iată cei mai înalți zgârie-nori din lume, potrivit Business Insider, citat de useit.ro:

1 Seaport - New York City

Clădirea a costat 273 de milioane de dolari, are 204 metri înălțime și se află pe 1 Seaport, include piscine, pereți de 3 metri înălțime, privelișe supebă și apartamente de lux cu prețuri între 1.5 milioane - 20 de milioane de dolari.

Însă un accident tragic a pus capăt planului imobiliar. În 2017, un tâmplar care muncea la imobil a murit în urma unei căzături. Ulterior s-a aflat că structura se înclina pe partea stângă. Dezvoltatorii și constructorii au dat vina unul pe altul iar în 2020 a fost oprită construcția pe termen nedefinit.

2. Oceanwide Plaza - Los Angeles

Complexul rezidențial are o înălțime de 206 metri, 3 turnuri și a fost construită în proporție de 60%. Acum, pereții clădirii sunt acoperiți de graffiti.

Experții estimează că finalizarea clădirii va costa 1 miliard de dolari. Proiectul a fost amânat în 2019.

3. Hotelul Ryugyong - Pyongyang, Coreea de Nord

Are o înălțime de 330 de metri, 105 etaje și forma unei piramide. Este abandonat de peste un deceniu, în cel mai mare oraș din Coreea de Nord.

Construcția hotelului a început în 1987, sub conducerea lui Kim II Sung, bunicul lui Kim Jong Un. Din cauza crizei economice din 1992, construcția a fost oprită înainte să fie montate ferestrele. Proiectul a fost pornit și oprit de mai multe ori.

Experții au estimat, în 2008, că finalizarea hotelului ar costa circa 2 miliarde de dolari. Partidul aflat la conducere folosește exteriorul clădirii pentru a expune mesaje de propagandă.

4. Skycity - Mandaluyong, Filipine

Dezvoltatorul Skycity l-a conceput cu o înălțime de 335 de metri, cea mai înaltă clădire din Filipine. Urma să devină complex rezidențial de lux.

Însă problemele au apărut de la început. Vecinii s-au plâns că structura nu e sigură. A urmat un proces lung iar finanțarea pentru proiectul de 85 de milioane de dolari nu a mai fost posibilă.

5. Goldin Finance 117 - Tianjin, China

Clădirea are o înălțime de 596 de metri. Este cea mai înaltă structură abandonată din lume. Proiectul a început în 2008. și urma să fie transformată în hotel.

Însă la jumătatea anilor 2010, dezvoltatorul Goldin Group s-a confruntat cu probleme financiare. În acel moment, finalizarea proiectului ar fi costat 10 miliarde de dolari.