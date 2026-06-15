Datoria externă a României a crescut cu un miliard de euro în primele patru luni

În perioada ianuarie-aprilie 2026, datoria externă totală a crescut cu peste 1 miliard de euro, până la 229,5 miliarde de euro.

Astfel, datoria externă pe termen lung a însumat 182,7 miliarde de euro la 30 aprilie 2026, în creștere cu 1,4 la sută față de 31 decembrie 2025. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2026 nivelul de 46,7 miliarde de euro, în scădere cu 2,8 la sută față de 31 decembrie 2025.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,9 la sută în perioada ianuarie-aprilie 2026, comparativ cu 18,4 la sută în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2026 a fost de 6,2 luni, comparativ cu 6,0 luni la 31 decembrie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2026 a fost de 105,0 la sută, comparativ cu 104,4 la sută la 31 decembrie 2025.

BNR mai arată că, în perioada ianuarie-aprilie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7,9 miliarde de euro, comparativ cu 9,1 miliarde în perioada ianuarie-aprilie 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 698 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 197 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 204 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție pozitivă de 430 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,5 miliarde de euro, comparativ cu 2,2 miliarde de euro în perioada ianuarie – aprilie 2025.

(sursa: Mediafax)