Cablu electric submarin pe sub Marea Neagră, proiectul comun România - Georgia

Potrivit informării transmise BVB, semnarea Memorandumului marchează o nouă etapă în evoluția proiectului, care a parcurs deja faza de studii de fezabilitate, este inclus în Planurile de Dezvoltare a Rețelei pe Zece Ani (TYNDP) ale ENTSO-E pentru 2022 și 2024 și este promovat pentru includerea în ediția TYNDP 2026.

În luna decembrie a anului trecut, proiectul a fost inclus pe lista Proiectelor de Interes Mutual (PMI) ale Uniunii Europene.

Documentul stabilește cadrul de cooperare dintre Transelectrica și GSE pentru pregătirea și avansarea proiectului de interconectare în curent continuu de înaltă tensiune (HVDC) dintre Georgia și România, prin coordonarea activităților de planificare, studii tehnice, studii marine, evaluări de mediu și sociale, finanțare și reprezentare instituțională la nivel european și international, mai spune compania.

Proiectul Cablu Submarin în Marea Neagră este dezvoltat în concordanță cu Acordul de Parteneriat Strategic în domeniul energiei verzi, semnat în decembrie 2022 de guvernele Azerbaidjanului, Georgiei, României și Ungariei și are potențialul de a contribui semnificativ la creșterea securității energetice, diversificarea rutelor de transport al energiei electrice și integrarea surselor regenerabile în regiunea Mării Negre și în Uniunea Europeană, mai arată Transelectrica.

Cablul de înaltă tensiune dintre Georgia și România urmează să aibă o lungime de 1.195 kilometri (dintre care 1,100 km pe sub apă) la o capacitate de 1.300 MW și ar presupune și o conexiune digitală pentru comunicații.

Costul total estimat este de 3,57 miliarde euro, din care 98% pentru cablu, potrivit unor estimări ale operatorului de transport și sistem din Georgia.

În luna septembrie 2024, la Bucureşti, CNTEE Transelectrica, Georgian State Electrosystem, AzerEnerji şi MVM Electrical Works au semnat actele de constituire a companiei de proiect Green Energy Corridor Power Company (GECO), cu sediul în România. Compania va realiza propriu-zis cablul submarin de curent continuu de înaltă tensiune.

„Semnarea acestui Memorandum reflectă maturitatea și progresul semnificativ înregistrat de Proiectul Cablu Submarin în Marea Neagră, precum și angajamentul ferm al Transelectrica de a contribui activ la dezvoltarea unei infrastructuri energetice strategice pentru regiune. Colaborarea strânsă cu Georgian State Electrosystem consolidează rolul României ca nod energetic regional și sprijină obiectivele europene privind securitatea energetică, integrarea piețelor și tranziția către energie verde”, a declarat Ștefăniță Munteanu, CEO al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA.