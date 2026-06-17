Cel mai înalt pod suspendat din Europa se construiește în România. Investiția uriașă care poate transforma o comună într-un magnet pentru turiști

Proiect spectaculos în Bistrița-Năsăud: un pod suspendat de 620 de metri va traversa Valea Rebrei și ar putea deveni una dintre cele mai importante atracții turistice din România

Comuna Parva, din județul Bistrița-Năsăud, se pregătește să intre pe harta marilor atracții turistice ale Europei. Autoritățile locale au semnat contractul pentru construirea unui pod suspendat impresionant, care, potrivit administrației locale, va deveni cel mai înalt pod suspendat din Europa.

Proiectul prevede realizarea unei construcții cu o lungime de aproximativ 620 de metri, care va traversa spectaculoasa Vale a Rebrei, situată în apropierea Munților Rodnei. Investiția este estimată la aproximativ 23,8 milioane de lei și este văzută de administrația locală drept o oportunitate majoră de dezvoltare economică și turistică.

Parva mizează pe turism pentru viitorul comunității

Anunțul semnării contractului a fost făcut de primarul comunei Parva, Ioan Strugari, care consideră că proiectul poate schimba radical imaginea localității și poate atrage un număr semnificativ de vizitatori.

„Astăzi am semnat un contract prin care Parva va deveni o destinație turistică. Este un nou vis împlinit, care va transforma Parva dintr-o localitate despre care puțini știau într-o destinație atractivă pentru tineri. Imi doresc să construim o destinație sănătoasă, culturală și creativă, deschisă ideilor pe care să le transformăm împreună în realitate. Nu ne oprim aici și sper ca toți parvenii să creadă în acest proiect și să își dorească să facă parte din această echipă, contribuind la construirea propriului viitor. Lipsa dezvoltării înseamnă, în timp, o dispariție lentă a localităților rurale. Propun o consultare publică pentru alegerea unui nume potrivit pentru cel mai suspendat pod din Europa”, a transmis edilul pe pagina sa de Facebook.

Un proiect care poate schimba economia locală

Autoritățile locale speră că noul pod suspendat va deveni un punct de atracție pentru turiștii români și străini, contribuind la dezvoltarea serviciilor turistice, a unităților de cazare și a afacerilor locale.

În ultimii ani, tot mai multe comunități din România au investit în obiective turistice spectaculoase pentru a atrage vizitatori și pentru a genera venituri suplimentare la nivel local. Exemplele de succes din diferite regiuni ale țării au demonstrat că astfel de investiții pot avea un impact important asupra economiei locale, prin crearea de locuri de muncă și stimularea antreprenoriatului.

În cazul comunei Parva, amplasarea în apropierea Munților Rodnei oferă deja un avantaj natural important. Combinarea peisajelor montane cu o construcție de dimensiuni impresionante ar putea transforma localitatea într-un punct de interes pentru iubitorii de natură, aventură și fotografie.