Cum arată dependența țărilor UE de importurile de gaze

Rusia nu este doar unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de produse energetice, ci este și cel mai mare furnizor al Europei, fie că vorbim despre petrol, cărbune sau gaze naturale. Potrivit Eurostat, cea mai mare dependență se manifestă la cărbune, Rusia asigurând peste 46% din consumul UE, în timp ce la gaze este de 41%, iar la petrol, de 27%.

Ca răzbunare împotriva sancțiunilor occidentale, Rusia a anunțat o interdicție iminentă a exporturilor de anumite bunuri și materii prime. Prețurile gazelor europene au crescut vertiginos ca răspuns al pieței, deoarece mulți se tem că Rusia ar putea întrerupe aprovizionarea cu gaze naturale. Acest lucru ar avea efecte negative atât asupra consumatorilor, cât și asupra firmelor.

La începutul lunii martie 2022, Comisia Europeană a prezentat propuneri cu privire la modul în care Europa și-ar putea reduce dependența energetică.

Ce prevede REPowerEU

Denumit REPowerEU, planul conține o serie de măsuri care pleacă de la diversificarea aprovizionării cu gaze, susținerea măsurilor de eficiență energetică și ajunge la extinderea utilizării energiei electrice și gazelor din surse regenerabile. În principal sunt vizate două măsuri. Prima propune utilizarea extinsă a gazului natural lichefiat (LNG) și a importurilor de gaze, dar din alte surse decât cea rusească. Planul arată că UE poate importa, în fiecare an, o cantitate suplimentară de 50-60 de miliarde de metri cubi de LNG. De asemenea, prin conductele umplute cu gaze naturale din alte surse (Norvegia, Algeria, Azerbaidjan), se pot aduce în plus 10 miliarde de metri cubi de gaze pe an. A doua măsură vizează extinderea utilizării gazelor regenerabile, cum ar fi biomasa sustenabilă, mai ales deșeurile din agricultură, iar producția de biometan poate substitui 17 miliarde de metri cubi de gaze rusești pe an la orizontul anului 2030. De asemenea, producția a 5,6 milioane de tone de hidrogen la nivel continental până în 2030, obiectiv stabilit deja prin politica Fit For 55, poate scoate din uz alți cel puțin 9 de metri cubi pe an. Dacă utilizarea hidrogenului va fi accelerată, o producție suplimentară a altor 5 milioane de tone, plus importul a alte 10 milioane de tone pot înlocui un volum de 25-50 de miliarde de metri cubi de gaze rusești. Pe lângă aceste măsuri, Comisia mai are un plan pentru asigurarea resurselor de gaze pentru iarna următoare, pentru a contracara creșterea prețurilor, dar și reguli de ajutor de stat pentru sectoarele afectate de scumpiri.

Stocurile de gaze vor fi obligatorii

Comisia Europeană a prezentat miercuri o propunere legislativă ce ar obliga statele membre să se asigure că până la 1 noiembrie acest an au minimum 80% din depozitele de gaze naturale pline, urmând ca ținta să ajungă la 90% în anii următori, potrivit unui comunicat de presă al executivului european. Propunerea urmează să intre în circuitul decizional din Consiliul UE și Parlamentul European. Ea are rolul de a se asigura că statele membre își fac din timp achizițiile pentru iarna viitoare, având în vedere criza prețurilor la energie și războiul pornit de Rusia în Ucraina. Statele membre vor trebuie să raporteze lunar la Comisia Europeană gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale. În România, Guvernul Ciucă a adoptat recent o ordonanță de urgență care prevede că furnizorii de gaze naturale au obligația de a avea în depozite un stoc minim de 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienților finali din portofoliu.

2027, prima moleculă livrată din Neptun Deep

Consiliul de Administrație al Romgaz a avizat pe data de 22 martie 2022 încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă adâncă, a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră. Contractul urmează să fie semnat după aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romgaz convocată pentru data de 28 aprilie. Potrivit directorului general al Romgaz, prima producție din perimetrul Neptun Deep ar putea avea loc în 2027.

