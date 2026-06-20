Energia solară bate recorduri în România, dar facturile rămân uriașe

Potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, succesul producției solare nu s-a tradus automat în facturi mai mici sau într-o energie mai ieftină pentru români.

Energie foarte ieftină la prânz, extrem de scumpă seara

Datele pieței arată că, în intervalul de maximă producție fotovoltaică, prețurile energiei electrice au scăzut spectaculos. La ora 11:00, energia se tranzacționa pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) la aproximativ 47,8 lei/MWh, iar la ora 12:00 la circa 59,8 lei/MWh.

Situația s-a schimbat radical după apusul soarelui. În jurul orei 21:00, când producția fotovoltaică a devenit practic inexistentă, prețul energiei a urcat la aproximativ 1.360 lei/MWh, de aproape 23 de ori mai mult decât la prânz.

Potrivit specialistului, această diferență uriașă scoate la iveală una dintre cele mai mari provocări ale sistemului energetic modern: energia solară produce masiv atunci când cererea este mai redusă, dar nu poate acoperi consumul ridicat din intervalul de seară.

De ce nu se vede energia ieftină în facturi

Deși producția fotovoltaică a redus semnificativ prețurile în timpul zilei, o mare parte din energia ieftină este exportată, ceea ce limitează efectul asupra pieței interne. În același timp, pentru acoperirea consumului de seară, sistemul energetic trebuie să apeleze la surse mai costisitoare, precum hidrocentralele, centralele pe gaze, importurile sau capacitățile de stocare.

Aceste costuri suplimentare ajung să compenseze beneficiile generate de energia ieftină produsă la prânz.

Energia este de două ori mai scumpă decât în 2019

Analiza compară situația actuală cu cea din iunie 2019, considerat ultimul an în care piața energiei funcționa fără influența marilor crize energetice și fără intervenții administrative majore.

Dacă în iunie 2019 prețul mediu al energiei se situa între 45 și 55 euro/MWh, pe 19 iunie 2026 prețul mediu zilnic a fost de aproximativ 106 euro/MWh. Practic, energia electrică a fost de aproape două ori mai scumpă decât într-o perioadă similară din 2019.

Mai mult, prețul mediu zilnic pe PZU a ajuns la 554 lei/MWh, comparativ cu aproximativ 246 lei/MWh în 2019. Potrivit estimărilor, costul total al energiei consumate într-o zi precum cea de 19 iunie 2026 a fost de 2,1 până la 2,4 ori mai mare decât într-o zi similară din vara anului 2019.

„Paradoxul fotovoltaic”

Dumitru Chisăliță definește această situație drept „paradoxul fotovoltaic”. Cu cât producția solară este mai mare, în lipsa unor capacități suficiente de stocare și flexibilizare a consumului, cu atât valoarea economică a energiei produse în timpul zilei scade, în timp ce energia necesară seara rămâne foarte scumpă.

În 2019, fotovoltaicul acoperea aproximativ 8% din consumul de la prânz, iar diferențele de preț dintre orele zilei erau reduse. În 2026, energia solară a ajuns să acopere aproximativ 70% din consum în intervalul de vârf al producției, însă costurile din timpul serii au explodat.

Soluția: investiții în stocare

Concluzia specialistului este că dezvoltarea energiei regenerabile trebuie însoțită de investiții masive în sisteme de stocare, management inteligent al consumului și mecanisme eficiente de valorificare a surplusului de energie produs în timpul zilei.

„Din punct de vedere tehnic, faptul că fotovoltaicul a acoperit 70% din consum reprezintă o performanță remarcabilă. Din punct de vedere economic însă, beneficiile sunt limitate în lipsa infrastructurii necesare pentru stocarea și utilizarea eficientă a energiei produse”, arată analiza.

Ziua de 19 iunie 2026 demonstrează că succesul energiei verzi nu înseamnă automat energie mai ieftină pentru consumatori. Fără investiții în flexibilizarea sistemului, România riscă să se confrunte tot mai des cu situații în care există energie foarte ieftină la prânz și energie extrem de scumpă seara, diferența dintre cele două ajungând la un raport de aproape 23 la 1.