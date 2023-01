S-a mai dublat un preț: al hidrocentralelor!

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului care va fi supus votului acționarilor, costul lucrărilor este estimat la 156 de milioane de euro, plus TVA, după ce în 2021 compania era dispusă să plătească 77 de milioane de euro, plus TVA. Noul deviz ține cont de creșterea puternică a prețurilor din ultima perioadă, subliniază compania. Hidrocentrala Râul Mare-Retezat, care are o capacitate instalată de 335 MW, a fost pusă în funcțiune în 1986, dar din cauza deficiențelor de proiectare, la care se adaugă uzura, nu a putut funcționa la mai mult de 200 MW. Puterea uneia dintre turbine este limitată la plaja 90-110 MW, iar a celeilalte, la 80-100 MW, generând o reducere a puterii instalate pe centrală de 135 MW. „Prin efectuarea lucrărilor de retehnologizare prevăzute în prezentul studiu de fezabilitate se preconizează că se va obține asigurarea unui ciclu de funcționare de minimum 30 de ani pentru toate echipamentele, instalațiile și construcțiile aferente centralei subterane, nodului de presiune și prizei aducțiunii principale Retezat, în condiții de siguranță și eficiență economică optimă. În scopul obținerii celor mai performante soluții de retehnologizare s-au reconsiderat parametrii energetici ai hidroagregatelor, valorificându-se experiența celor peste 30 de ani de exploatare a amenajării”, arată compania în nota de fundamentare care va fi supusă aprobării acționarilor.

Lacul, umplut sub potențial 30 de ani

Centrala de la Retezat este a doua cea mai mare de pe râurile interioare ale României, după cea de la Lotru. Pe lângă problemele cu hidroagregatele, funcționarea AHE Râul Mare-Retezat a mai fost afectată și de faptul lacul Gura Apelor, cu al său baraj din anrocamente, cel mai mare de acest fel din Europa, nu a putut fi umplut timp de peste 30 de ani până la nivelul la care a fost proiectat. Umplerea lacului, care se întinde pe circa 360 de hectare şi cumulează circa 220 de milioane de metri cubi de apă, a fost posibilă abia în vara anului 2021, după mai multe lucrări.

Amenajarea hidroenergetică (AHE) Râul Mare-Retezat are o putere instalată de 349 MW şi o producție medie de energie multianuală de 629,50 GWh. Amenajarea exploatează potenţialul hidroenergetic al unui bazin hidrografic de 300 km pătrați, întins pe versanţii nordici ai Munţilor Retezat şi care funcţionează ca un veritabil castel de ape.

O singură ofertă în 2021

Proiectul pentru retehnologizarea amenajării hidroenergetice Râul Mare-Retezat a fost scos la licitație pentru prima dată pe 15 aprilie 2021. Estimat la 76.982.606,97 de euro, contractul urma să fie semnat în urma unei proceduri competitive cu negociere, în care să fie evaluat raportul calitate-preț. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor din partea entităților interesate era 24 mai 2021, dar s-a primit o singură ofertă și aceasta cu mult peste suma pe care Hidroelectrica era dispusă să o plătească. Proiectul prevedea 12 luni pentru pregătirea investiției și 3 ani de lucru efectiv.

Se așteaptă anunțul de licitație pentru Vidraru

Compania Hidroelectrica și-a propus să demareze în primăvara aceasta, pentru a cincea oară începând cu anul 2016, procedurile de atribuire a contractului de retehnologizare a amenajării hidroenergetice Vidraru, cu putere instalată de 220 MW, una dintre cele mai importante centrale de producție din țara noastră. Hidroelectrica a lansat deja un anunț de intenție în acest sens, iar potențialii participanți la licitație vor trebuie să trimită scrisorile de interes până pe 15 martie 2023. În aceste condiții, dată estimată de începere a procedurilor de atribuire este 30 martie. În anunțul de intenție publicat se estimează valoarea totală a contractului de retehnologizare la 145,637 de milioane euro, plus TVA. La cea mai recentă licitație, demarată în 2020 și anulată la începutul lui 2022, contractul fusese estimat la o valoare totală de numai circa 87 de milioane euro, plus TVA. Hidrocentrala Vidraru, pusă în funcțiune pe 9 decembrie 1966, utilizează potențialul hidroenergetic al Argeșului pe un sector de 28 km lungime, între Cumpăna și Oiești, valorificând o cădere totală de apă de 324 de metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 de milioane mc, din care 320 de milioane mc reprezintă volumul util. Barajul Vidraru a fost, la momentul inaugurării, al cincilea în Europa și al nouălea în lume între construcțiile similare. Amenajarea asigură o producție anuală de energie electrică de circa 400 GWh, într-un an hidrologic mediu.

AHE Râul Mare-Retezat - Lacul de acumulare Gura Apelor şi amenajarea hidrografică de pe Râul Mare – Retezat au costat circa 250 de milioane de dolari, din care 50 de milioane au provenit dintr-un împrumut contractat de Guvernul României în primăvara anului 1976 de la Banca Mondială.