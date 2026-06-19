Industria se prăbușește. Datele INS arată o scădere cu peste 7% în aprilie față de luna precedentă

Potrivit statisticilor oficiale, în luna aprilie, comparativ cu martie, au fost scăderi în industria extractivă (-7,8%) și în industria prelucrătoare (-7,1%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-13,6%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-10,8%), industria bunurilor intermediare (-7,7%) și industria bunurilor de uz curent (-4,6%). Industria energetică a crescut cu 24,6%.

Față de aprilie 2025, cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 1,1%. Au fost scăderi în industria prelucrătoare (-1,4%), în timp de ondustria extractivă a crescut cu 6,4%.

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-10,2%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-5,0%) și industria bunurilor de uz curent (-3,4%). Creșteri au înregistrat: industria energetică (+35,6%) și industria bunurilor intermediare (+3,5%).

În primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025, cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 1,8% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-1,8%) și în industria extractivă (-1,7%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de folosință îndelungată (-5,2%), industria bunurilor de capital (-4,1%), industria bunurilor de uz curent (-1,1%) și industria bunurilor intermediare (-0,5%). Industria energetică a crescut cu 4,0%.

(sursa: Mediafax)