Lovitură pe Wall Street! Noul șef al Fed transmite un mesaj care i-a pus pe investitori pe jar

Analiză XTB: Kevin Warsh inaugurează o nouă eră la Fed. Investitorii ar putea fi obligați să își schimbe strategiile

Mandatul lui Kevin Warsh la conducerea Rezervei Federale a Statelor Unite începe sub semnul unor schimbări care ar putea remodela relația dintre banca centrală, piețe și investitori. Deși prima decizie a Fed a fost una prudentă, mesajele transmise după ședință indică o transformare profundă a modului în care instituția va comunica și va interveni în economie în următorii ani.

Prima decizie a lui Kevin Warsh transmite un mesaj puternic către piețe

Noua etapă a Rezervei Federale a debutat cu menținerea dobânzii de referință în intervalul 3,5%-3,75%, o decizie care, la prima vedere, pare să indice continuitate. Totuși, potrivit unei analize realizate de Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, semnalele transmise de noua conducere sugerează că schimbări importante sunt deja în curs.

Kevin Warsh a preluat oficial conducerea băncii centrale americane într-un moment în care piețele financiare încearcă să înțeleagă direcția viitoare a politicii monetare. Deși în trecut a criticat în repetate rânduri modul în care Fed și-a desfășurat activitatea, primul său discurs în noua funcție a pus accentul pe colaborare și unitate instituțională.

Pentru a-și implementa reformele, Warsh va avea nevoie de sprijinul membrilor Comitetului de Politică Monetară și al aparatului administrativ al Fed. În acest context, prezența fostului președinte al instituției, Jerome Powell, în Comitetul Guvernatorilor este văzută ca un factor de stabilitate.

Discursul actualei conduceri sugerează că Powell nu intenționează să se opună noii direcții și nici să creeze un pol de influență separat în interiorul instituției.

Accent puternic pe inflație și mai puțin pe reduceri de dobândă

Una dintre cele mai importante observații ale analiștilor după prima conferință de presă susținută de Kevin Warsh este accentul pus pe combaterea inflației.

De-a lungul intervenției sale publice, noul șef al Fed a vorbit în mod repetat despre riscurile inflaționiste, în timp ce referirile la eventuale reduceri ale dobânzilor au fost aproape inexistente. În același timp, Warsh a evitat să ofere indicii clare privind o eventuală serie de majorări de dobândă.

Piețele au interpretat însă comunicatul Fed, proiecțiile oficialilor și comentariile noului lider ca pe un semnal că scenariul unor noi creșteri ale dobânzilor devine mai probabil.

Potrivit FedWatch, probabilitatea ca dobânda de referință să ajungă la 4%-4,25% până în luna decembrie a crescut la aproape o treime, comparativ cu aproximativ o șeptime cu doar o zi înainte.

În ceea ce privește impactul inteligenței artificiale asupra productivității și economiei, Warsh a adoptat o poziție rezervată, sugerând că preferă să aștepte concluziile unor cercetări suplimentare înainte de a integra aceste efecte în evaluările oficiale.

Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România

Cinci grupuri de lucru pregătesc transformarea Fed

Un element central al noii strategii îl reprezintă lansarea a cinci grupuri de lucru care vor analiza direcțiile esențiale pentru viitorul instituției.

Expresia „task force” a fost una dintre cele mai frecvent utilizate în timpul conferinței de presă, semnalând intenția clară a lui Warsh de a accelera procesul de reformă.

„În plus, noul lider al Fed a anunțat nu mai puțin de 5 grupuri de acțiune, „task force” fiind una dintre expresiile cel mai des folosite pe parcursul conferinței. Aceste grupuri vor analiza cinci direcții importante: modul în care comunică banca centrală, un aspect esențial pentru piețe; administrarea activelor Fed; sursele de date economice, cu accent pe știri și indicatori în timp real, mai actuali decât datele clasice privind PIB-ul sau numărul de angajați; productivitatea și piața muncii; și, nu în ultimul rând, cadrul de analiză a inflației. Stabilitatea prețurilor, asupra căreia a insistat, este centrală pentru Fed. În același timp, indicii anterioare din lucrările publicate de Warsh ar sugera că și alte instrumente, în afara dobânzii, ar putea fi folosite, în special nivelul activelor deținute de Fed. Ce ar putea însemna aceasta pentru investitori? O ajustare prin scăderea activelor ar transforma modul în care se mișcă bursele. Susținerea oferită prin lichiditatea care a apreciat acțiunile s-ar diminua în timp, iar volatilitatea ar crește. Suntem într-o etapă preliminară, dar ipoteza este de luat în seamă”, punctează Claudiu Cazacu.

Lichiditatea ar putea deveni noua armă a Fed

Potrivit analizei XTB, una dintre cele mai importante schimbări ar putea apărea în modul în care Fed utilizează instrumentele de politică monetară.

Din lucrările și pozițiile exprimate anterior de Kevin Warsh reiese că acesta acordă o atenție deosebită nivelului activelor deținute de banca centrală. Astfel, pe lângă dobânzi, gestionarea bilanțului Fed ar putea deveni un instrument esențial pentru influențarea economiei.

O eventuală reducere a activelor deținute de Fed ar putea diminua lichiditatea care a susținut în ultimii ani creșterea piețelor bursiere. În consecință, volatilitatea ar putea crește, iar investitorii ar putea fi nevoiți să își adapteze strategiile la un mediu mai puțin dependent de stimulii monetari.

Claudiu Cazacu subliniază că această ipoteză se află încă într-o etapă incipientă, însă nu poate fi ignorată de participanții la piață.

O comunicare mai redusă și o piață obligată să se adapteze

O altă schimbare majoră vizează modul în care Fed comunică cu investitorii.

Kevin Warsh a sugerat că preferă o abordare mai concentrată și mai puțin dependentă de ghidajele detaliate oferite în avans. Mai mult, acesta a afirmat că ar prefera să „asculte” semnalele venite din piețe, în loc să urmărească impactul declarațiilor oficialilor asupra burselor.

Această schimbare de filozofie ar putea modifica profund comportamentul traderilor și investitorilor, care în ultimii ani s-au bazat puternic pe indicațiile oferite de banca centrală pentru a anticipa următoarele decizii.

Inflația și prețul petrolului, factorii-cheie ai următoarelor decizii

În prezent, inflația din Statele Unite se situează la 4,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, în timp ce inflația de bază a ajuns la 2,9%.

Un factor care ar putea ajuta Fed în lupta cu presiunile inflaționiste este scăderea accelerată a prețului petrolului. Dacă acordul de pace din Orientul Mijlociu va rezista și tendința descendentă a cotațiilor se va menține, presiunea asupra băncii centrale s-ar putea reduce semnificativ.

Într-un asemenea scenariu, Fed ar putea fi nevoită doar la ajustări limitate ale dobânzilor sau chiar să renunțe complet la ideea unor majorări suplimentare.

Pe termen lung însă, retragerea treptată a lichidității injectate în economie prin programele de relaxare cantitativă ar putea avea un impact mai mare decât evoluția dobânzilor.

Mandatul lui Kevin Warsh începe astfel sub semnul unei transformări ample. Pentru investitori, traderi și economia americană în ansamblu, următorii ani ar putea aduce una dintre cele mai importante schimbări de paradigmă din ultimele decenii.