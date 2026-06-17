Mondelez, gigantul din spatele ciocolatei Cadbury, își apără afacerile din Rusia: „Plătim taxe care finanțează războiul, dar am luat decizia corectă”

Controverse uriașe pentru producătorul Cadbury. Mondelez recunoaște că taxele plătite în Rusia contribuie la finanțarea războiului

Mondelez, unul dintre cei mai mari producători de dulciuri din lume și proprietarul unor branduri celebre precum Cadbury, Toblerone, Philadelphia și Ritz, continuă să fie criticat pentru faptul că și-a păstrat operațiunile în Rusia după invazia Ucrainei. Directorul executiv al companiei, Dirk Van de Put, a explicat într-un interviu amplu motivele din spatele acestei decizii și a admis că taxele plătite de companie către statul rus contribuie indirect la finanțarea războiului, potrivit BBC.

CEO-ul Mondelez: „Încercăm să rămânem neutri în acest conflict”

La mai bine de patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, multe companii occidentale au ales să părăsească piața rusă. Printre acestea s-a numărat și McDonald's, care și-a închis operațiunile după lansarea ofensivei militare de amploare împotriva Ucrainei.

Mondelez a adoptat însă o strategie diferită. Compania a suspendat investițiile noi în Rusia și a oprit cheltuielile pentru publicitate, însă și-a menținut activitatea în țară.

Dirk Van de Put a declarat că această decizie a fost luată pentru a proteja angajații și activele companiei.

„Cred că, în timp, încerci să rămâi neutru în întregul conflict. Nu încercăm să ținem partea nimănui”, a afirmat directorul executiv.

Acesta a adăugat că grupul a considerat că a procedat corect în raport cu angajații săi din Rusia.

„Cred că am luat decizia corectă pentru oamenii noștri din Rusia. Putem fi criticați pentru asta? Da, desigur. Plătim taxe în Rusia care ajută la finanțarea războiului. Nu sunt mulțumit de acest lucru”, a recunoscut Van de Put.

Rusia generează venituri de peste un miliard de dolari anual

În ciuda sancțiunilor occidentale și a presiunii publice, Rusia continuă să reprezinte o piață importantă pentru Mondelez.

Potrivit datelor prezentate de companie, operațiunile din Rusia au generat, după începutul războiului, venituri anuale cuprinse între un miliard și 1,4 miliarde de dolari.

Această situație a atras numeroase critici din partea politicienilor occidentali și a organizațiilor care susțin Ucraina.

Anul trecut, peste 70 de parlamentari au semnat o scrisoare adresată conducerii Mondelez, prin care au cerut companiei să întrerupă toate legăturile comerciale cu Rusia.

Alex Sobel, președintele grupului parlamentar dedicat relațiilor cu Ucraina, a susținut că menținerea afacerilor într-un stat responsabil pentru moartea a mii de civili ucraineni și pentru deportarea copiilor nu poate fi justificată ca o activitate economică normală.

Teama de confiscarea activelor de către Kremlin

Directorul general al Mondelez susține însă că retragerea completă din Rusia ar fi avut efecte contrare celor dorite.

Potrivit acestuia, autoritățile ruse ar fi putut confisca fabricile companiei și ar fi continuat să producă și să vândă produsele fără controlul grupului american.

„Ar fi confiscat fabrica noastră. Probabil că le-ar fi oferit o sursă și mai mare de venit și ar fi continuat să vândă produsele noastre pentru a finanța războiul”, a explicat Van de Put.

El consideră că, deși decizia de a rămâne în Rusia este nepopulară, aceasta a fost cea mai bună opțiune disponibilă pentru companie.

Mondelez continuă să investească în Ucraina

În paralel cu activitatea din Rusia, Mondelez își menține și operațiunile din Ucraina, unde deține două unități de producție, una în Trostianeț, aproape de granița cu Rusia, și alta în Vișhorod, în apropiere de Kiev.

Conflictul continuă însă să afecteze direct activitatea companiei. În ziua interviului, Van de Put a declarat că o clădire de birouri a fost lovită, însă niciun angajat nu a fost rănit.

Mai mult, una dintre fabricile companiei a fost atacată de două ori de la începutul războiului.

„O fabrică a fost lovită de două ori și am reconstruit-o de două ori”, a spus directorul executiv, precizând că lucrările au costat zeci de milioane de dolari.

Mondelez afirmă că și-a păstrat angajamentul față de Ucraina, continuând investițiile și oferind sprijin angajaților. Compania a dublat salariile personalului ucrainean la începutul conflictului și susține că nu a concediat niciun angajat.