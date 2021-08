O veste bună și una proastă: Cea mai vizitată zonă a țării este Delta Dunării. Acolo își mută raziile Protecția Consumatorului  

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului lasă Comandamentul Litoral 2021 pentru a descinde în Delta Dunării. Noua campanie de control a-nceput ieri, când comisarii ANPC au ajuns la Sulina. Delta Dunării este vizată de astfel de acțiuni pentru că a devenit destinația turistică cea mai căutată în această perioadă, iar sezonul turistic se termină la sfârșitul lunii octombrie. Cele mai intens controlate vor fi localitățile cu multe spații comerciale și cu cel mai mare număr de turiști, așa cum s-a procedat în ultimii ani.

ANPC a anunțat că începe activitatea „Comandamentului Delta Dunării” și retragerea de pe Litoral, după jumătatea lunii august. „Dat fiind că, în perioada următoare, interesul preponderent al turiștilor se va îndrepta către Delta Dunării, începând să scadă apetența pentru Litoral, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) își va îndrepta atenția către unitățile de cazare, alimentație publică, prestări servicii și spații comerciale din această zonă”, a anunțat instituția, printr-un comunicat de presă. Astfel de controale s-au făcut anual, începând din 2016, sub titulatura „Comandamentul Litoral” și „Comandamentul Delta Dunării”, pentru a se evita situațiile în care consumatorii au de suferit din cauza unor produse și servicii de proastă calitate. Bilanțul „Comandamentului Litoral” 2021, la jumătatea sezonului estival, arată că între 1 și 21 iulie 2021 s-au făcut 530 de controale, s-au aplicat 583 de avertismente și 85 amenzi contravenționale, în valoare totală de 415.400 lei. Au fost scoase de la vânzare produse în valoare totală de peste 100.000 lei și oprite temporar de la comercializare, până la remedierea deficiențelor constatate, produse în valoare totală de aproximativ 530.000 lei. Au fost luate și alte 23 de măsuri complementare de oprire temporară a prestării serviciului pentru tot atâtea unități de alimentație publică de pe întregul litoral, pentru remedierea unor deficiențe. Cele mai multe nereguli s-au descoperit în stațiunile Mamaia și Costinești.

Caravana de Prevenție și Consiliere

A doua parte a acțiunilor ANPC din acest sezon estival vizează Delta Dunării. „Așa cum este cunoscut deja, Caravana de Prevenție și Consiliere a fost prezentă și în zona Tulcea. În egală măsură, am spus mereu că avem toleranță zero față de nerespectarea drepturilor consumatorilor, stabilite prin lege, de către companii și că, ulterior acestor campanii de informare, mi se pare firesc să avem, în continuare, acțiuni susținute de control care să verifice, în teren, modul în care operatorii economici respectă elementele despre care am vorbit în cadrul acestor Caravane. În perioada următoare, ne vom concentra pe Delta Dunării, un loc foarte drag mie”, a declarat Claudiu Dolot, președintele ANPC. Autoritatea desfășoară aceste controale în perioada sezonului estival, pentru siguranța turiștilor care își petrec vacanțele pe litoralul românesc, în Delta Dunarii, la Clisura Dunării și în zonele agroturistice aglomerate. Se fac, în general, controale în sectorul alimentației publice, al vânzării produselor nealimentare și în cel al serviciilor de cazare și agrement. Comisarii regionali ai ANPC supraveghează respectarea reglementărilor din domeniul protecției consumatorilor, primirea și rezolvarea rapidă a reclamațiilor, informarea consumatorilor și consilierea operatorilor economici. În Delta Dunării, inspectorii ANPC vor merge atât pe apă, cât și pe uscat, urmând să controleze doar o parte din spațiile de cazare și de alimentație publică, în limita timpului pe care-l au la dispoziție.

Amenzi din ce în ce mai multe

Anul trecut, acțiunile ANPC au vizat în primul rând respectarea normelor privind stoparea răspândirii SARS-COV2, fiind o perioadă specială. Anul de referință pentru a putea face o comparație cu actualele acțiuni ale ANPC este anul 2019, când numărul sancțiunilor a atins un record. În 2019, Comandamentul a fost organizat în parteneriat cu Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) din Dobrogea, respectiv din județele Constanța și Tulcea, iar valoarea totală a amenzilor, pe toată durata sezonului estival, s-a ridicat la 132.800 lei, cu aproape 90% mai mare decât cea a amenzilor aplicate în 2018. În 2019 s-au efectuat, în perioada iulie-august, 298 de controale şi 134 de recontroale în aproape 300 de unităţi comerciale, în timpul cărora s-au constatat mai multe deficienţe. Printre deficienţele constatate se numără lipsa monitorizării calităţii apei potabile, neefectuarea de către angajaţi a cursurilor de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă, neefectuarea operaţiunilor de dezinfecţie şi deratizare, precum şi efectuarea cu superficialitate a operaţiunilor de curăţenie.

Acțiunile de control preventiv vizează atât sectorul alimentației - restaurante, patiserii, terase, baruri, fast food-uri, cluburi etc. -, precum și bunurile și serviciile nealimentare, respectiv condițiile din spațiile de cazare și de agrement, transporturile, închirierea obiectelor de plajă etc. Controalele Comandamentului Litoral și ale Comandamentului Delta Dunării s-a desfășurat, în ultimii ani, în perioada 1 iulie – 15 septembrie, vizând toate stațiunile de pe Litoral și localitățile turistice din Delta Dunării: Tulcea, Mila 35, Somova, Jurilovca, Gura Portiței, Colina-Uzlina, Dunavățul de Jos, Dunavățul de Sus, Mahmudia, Sulina, Crișan, Mila 23, Sfântul Gheorghe și Complexul turistic Roșu.



Zonele turistice aglomerate atrag, inevitabil, comisarii de la Protecția Consumatorului. Litoralul românesc deja nu mai e cea mai aglomerată zonă, iar inspectorii ANPC și-au schimbat ținta.