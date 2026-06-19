Radu Miruță anulează scumpirea biletelor la metrou. Tarifele Metrorex rămân neschimbate

Vești bune pentru milioane de călători: scumpirea biletelor de metrou nu mai intră în vigoare

Călătorii din București și zona metropolitană scapă de majorarea tarifelor la metrou. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat anularea scumpirii care urma să intre în vigoare de la 1 iulie, susținând că Metrorex trebuie să își reducă cheltuielile și să găsească noi surse de venit, fără a transfera costurile către pasageri.

Decizia care oprește majorarea tarifelor Metrorex

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că proiectul de majorare a prețurilor pentru călătoriile cu metroul a fost abandonat. Potrivit acestuia, creșterea tarifelor nu reprezenta soluția potrivită pentru dificultățile financiare ale companiei Metrorex.

„Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada următoare”, a declarat Radu Miruţă.

Oficialul a precizat că decizia este definitivă și că subiectul nu mai este pe agenda ministerului.

„Am decis anularea creşterii biletului la metrou, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Am închis definitiv acest subiect”, a spus ministrul interimar al Transporturilor.

Anunțul vine cu doar câteva zile înainte de termenul la care noile tarife urmau să fie aplicate, oferind astfel o veste bună pentru milioane de călători care folosesc zilnic rețeaua de metrou din Capitală.

Ministrul cere reducerea cheltuielilor la Metrorex

Radu Miruță a criticat strategia prin care compania intenționa să își acopere o parte din problemele financiare prin creșterea prețurilor plătite de călători.

Potrivit acestuia, există suficiente posibilități pentru reducerea costurilor de funcționare, fără ca povara să fie transferată către utilizatorii transportului public.

„Există foarte mult spațiu la Metrorex, chiar de mâine, de a se reduce semnificativ cheltuielile”, a spus ministrul.

Mesajul transmis de șeful interimar al Transporturilor este că eficientizarea activității și gestionarea mai atentă a resurselor trebuie să reprezinte prioritatea conducerii Metrorex în perioada următoare.

Noi surse de venit pentru compania de metrou

Pe lângă reducerea cheltuielilor, ministrul consideră că Metrorex poate genera venituri suplimentare prin valorificarea mai eficientă a spațiilor disponibile în stațiile și pasajele de metrou.

Acesta a explicat că este posibilă dezvoltarea unor proiecte de publicitate și închiriere a unor suprafețe comerciale, însă doar în condiții clare și într-un mod care să nu afecteze confortul și siguranța călătorilor.

„Nu trebuie să se revină în stațiile de metrou cu toate chioșcurile și toate maghernițele pe care oamenii trebuie să le ocolească. Dar se poate face un plan astfel încât să existe o metodă civilizată de a obține bani din închirierea anumitor suprafețe”, a spus Miruță.

Cât urma să coste o călătorie cu metroul

Planul de majorare a tarifelor Metrorex fusese anunțat anterior și trebuia să intre în vigoare inițial la 1 mai. Ulterior, aplicarea noilor prețuri a fost amânată pentru 1 iulie.

Conform propunerii, prețul unei călătorii cu metroul ar fi crescut de la 5 lei la 7 lei, ceea ce ar fi reprezentat o majorare de 40%. Decizia de anulare menține astfel actualele tarife și elimină, cel puțin pentru moment, perspectiva unei noi scumpiri pentru utilizatorii transportului subteran din București.

Mediafax