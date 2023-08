Românii nu mai gătesc. Merg în restaurante sau comandă acasă

Românii cheltuie anual în retail 22-25 mld. euro pe bunuri de larg consum, iar cea mai mare parte a acestei sume merge către alimente, anunță Ziarul Financiar

Comportamentul de consum al românilor se schimbă acum mai repede decât oricând altcândva, iar o tendinţă evi­dentă este aceea de mi­graţie dinspre gătitul acasă spre mâncatul în oraş sau comandatul de mâncare gata preparată la domiciliu. Aceas­tă direcţie de mers, care a apărut în timp, odată cu creşterea puterii de cum­pă­rare, face ca piaţa de ospitalitate să câştige teren şi să mănânce din vânzările tradiţio­nale ale canalului de retail.

„Comportamentul de consum trece printr-o transformare mult mai rapidă faţă de ce am fost noi obişnuiţi să vedem în ulti­mii 30 de ani. Modul în care ne hrănim se schimbă dra­ma­tic. Cât am fost acţionar al Alba­lact, am făcut produse pentru retail. Retailul a fost parte­ne­rul, a fost colabora­torul, câteo­da­tă ne-am şi certat pe costuri, dar în general am mers înainte şi am con­struit. Acum, cred că pentru foarte multe dintre produsele care până mai ieri păreau de retail alte canale încep să devină impor­tante. Multe dintre produsele pe care le fac acum (sub brandul Verdino – n.red.) o să le duc în restaurante mai degrabă decât doar în retail“, spunea recent Raul Ciurtin, fon­datorul Verdino, o companie speciali­zată în producţia de alimente alternative la protei­na animală. Mai exact, e vorba despre o com­panie care realizează ali­mente verzi, din proteină din mazăre. Anterior, Ciurtin a fost acţionarul majoritar al Albalact, grup pe care l-a vândut către Lactalis.

În România, retailul alimentar este una dintre cele mai importante pieţe din economie ca valoare. Românii cheltuie anual în retail 22-25 mld. euro pe bunuri de larg consum, iar cea mai mare parte a acestei sume merge către alimente. Piaţa restaurantelor este evaluată la sub 4 mld. euro, nefiind incluse aici vânzările din baruri ori cafenele sau cele ale firmelor de catering.

