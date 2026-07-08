Se schimbă regulile la plățile cash. Ce tranzacții vor necesita card sau transfer bancar?

Măsura face parte din pachetul legislativ adoptat la nivelul Uniunii Europene pentru creșterea transparenței financiare și reducerea tranzacțiilor care pot fi ascunse de autorități.

Limita pentru plățile în numerar

Începând cu 10 iulie 2026, persoanele fizice și companiile nu vor mai putea efectua sau accepta plăți cash mai mari de 10.000 de euro în cadrul tranzacțiilor comerciale.

Pragul echivalează cu aproximativ 52.000 de lei și va afecta în special achizițiile de valoare ridicată, precum cumpărarea de mașini, locuințe sau bunuri de lux.

Pentru astfel de tranzacții, plata va trebui realizată prin metode care permit urmărirea fluxului financiar, precum transferul bancar sau plata cu cardul.

Cine trebuie să respecte noua regulă

Obligația se aplică atât persoanei care efectuează plata, cât și celei care o primește.

Astfel, clienții trebuie să se asigure că pot achita sumele care depășesc plafonul printr-o metodă electronică, iar firmele și comercianții nu vor putea accepta numerar peste limita stabilită.

De ce a fost introdus plafonul?

Noua regulă este prevăzută în Regulamentului european 2024/1624 și urmărește combaterea spălării banilor, evaziunii fiscale și finanțării activităților ilegale.

Autoritățile europene susțin că tranzacțiile electronice sunt mai ușor de verificat și permit un control mai eficient al circulației banilor, în timp ce plățile cash de valori foarte mari pot fi mai greu de urmărit.

Plafonul de 10.000 de euro va fi aplicat în toate statele membre UE, cu scopul de a crea reguli comune privind tranzacțiile în numerar.

Citește și Cele mai bine plătite locuri de muncă pentru adolescenți în 2026. Topul salariilor pe oră

Care este excepția?

Regula nu se aplică tuturor situațiilor. Sunt exceptate tranzacțiile realizate între persoane fizice care nu acționează în scop profesional.

Astfel, o vânzare ocazională între persoane fizice, care nu are legătură cu o activitate economică, nu intră în aceeași categorie cu o tranzacție comercială realizată de o firmă.

Noua reglementare nu elimină plățile în numerar, ci stabilește o limită pentru utilizarea banilor cash în tranzacțiile de valoare mare, în încercarea de a crește controlul și transparența financiară la nivel european, potrivit spynews.ro.