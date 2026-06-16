Studenții de la Stanford au părăsit ceremonia de absolvire în timpul discursului lui Sundar Pichai, în semn de protest față de Google

De ce au părăsit studenții de la Stanford sala în timpul discursului CEO Google

Momente tensionate la Universitatea Stanford University, unde aproximativ 200 de studenți au părăsit ceremonia de absolvire exact în momentul în care pe scenă a urcat directorul general al Google, Sundar Pichai, pentru a susține discursul festiv.

Gestul a fost organizat sub forma unui protest coordonat de grupul „Students for Justice in Palestine” și alte organizații studențești, care au denunțat legăturile companiei Google cu guvernul israelian, dar și cu agenții federale din Statele Unite, inclusiv ICE.

Mesaje de protest și simboluri afișate în timpul ceremoniei

În timpul ceremoniei, o parte dintre studenții care au părăsit sala au afișat steaguri palestiniene și pancarte cu mesaje puternice, precum „Genocidul se întâmplă pe Google” și „ICE spionează cu ajutorul AI Google”. Imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale, amplificând dezbaterea publică.

Potrivit organizatorilor protestului, acțiunea a fost menită să atragă atenția asupra implicării indirecte a marilor companii tehnologice în conflicte geopolitice și în proiecte controversate de supraveghere.

Acuzații legate de proiectul Nimbus

În centrul criticilor se află și contractul cunoscut sub numele de „Proiectul Nimbus”, un acord în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de dolari încheiat între Google și guvernul israelian. Proiectul vizează furnizarea de servicii de cloud computing și inteligență artificială.

Criticii susțin că tehnologiile dezvoltate în cadrul acestui contract ar putea avea utilizări militare indirecte, mai ales în contextul conflictului din Gaza.

De cealaltă parte, Google a respins constant aceste acuzații, afirmând că tehnologia sa nu este utilizată pentru operațiuni militare sensibile sau activități de informații.

Reacția lui Sundar Pichai în timpul discursului

În ciuda protestului vizibil din sală, Sundar Pichai și-a continuat discursul adresat absolvenților. Acesta a vorbit despre experiențele sale personale și despre importanța perseverenței în fața provocărilor.

„Aveți mii de momente în față. Important nu este să le faceți pe toate perfect, ci să găsiți o cale de a merge mai departe”, a declarat Pichai în cadrul discursului său.

Mesajul său a fost orientat spre optimism și adaptabilitate, încurajând studenții să își urmeze pasiunile și să nu se teamă de eșec.

Contextul mai larg al tensiunilor din mediul universitar american

Evenimentul de la Stanford reflectă o tendință mai amplă în campusurile universitare din Statele Unite, unde dezbaterile privind implicarea companiilor tehnologice în conflicte internaționale au devenit tot mai intense.

În cazul Google, criticile sunt legate nu doar de contractul „Nimbus”, ci și de relațiile cu diverse instituții guvernamentale americane, inclusiv în domeniul securității și al analizei datelor.

Compania susține însă că respectă standarde stricte privind utilizarea tehnologiei și că proiectele sale sunt conforme cu legislația internațională și politicile interne.

Mediafax