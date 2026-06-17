Trenurile directe din București către Istanbul, Sofia și Varna au revenit. Cât costă biletele și cât durează călătoria

CFR reia trenurile internaționale către Turcia și Bulgaria. Românii pot ajunge direct la Istanbul și la mare

Românii care își planifică vacanța de vară au din nou la dispoziție o alternativă confortabilă la transportul aerian. CFR Călători a reluat circulația trenului internațional sezonier „România”, care asigură legături directe din București către Istanbul, Sofia și Varna, una dintre cele mai populare destinații de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, potrivit Euronews.

Serviciul a fost reintrodus începând cu 12 iunie 2026 pentru ruta București–Varna, iar din 13 iunie au revenit și trenurile directe către Sofia și Istanbul. Potrivit operatorului feroviar, aceste curse vor circula zilnic până la jumătatea lunii octombrie, oferind pasagerilor o variantă accesibilă și relaxantă pentru vacanțele din Bulgaria și Turcia.

Reintroducerea acestor rute vine într-un moment în care transportul feroviar internațional câștigă tot mai mult teren în Europa. Tot mai mulți turiști aleg trenul în locul zborurilor pe distanțe scurte, iar trenurile de noapte redevin o opțiune populară pentru călătoriile de vacanță.

Călătorie directă din București la Marea Neagră, în Bulgaria

Ruta București–Varna este una dintre cele mai atractive pentru turiștii români care aleg litoralul bulgăresc. Trenul pleacă zilnic din Gara de Nord la ora 10:46 și ajunge în Varna la ora 19:56, după o călătorie de aproximativ nouă ore și zece minute.

La întoarcere, trenul părăsește Varna la ora 09:30 și ajunge în București la 16:56. Tarifele pentru clasa a doua pornesc de la 140 de lei pentru o călătorie într-un singur sens, ceea ce transformă această rută într-o opțiune competitivă pentru turiști.

Legătură feroviară directă între București și Sofia

Capitala Bulgariei poate fi accesată tot prin intermediul trenului sezonier „România”. Plecarea din București are loc la ora 10:46, iar sosirea în Sofia este programată la ora 20:41.

Durata totală a călătoriei este de aproximativ nouă ore și 55 de minute. Trenul de retur pleacă din Sofia la ora 07:00 și ajunge în Gara de Nord la 16:56. Biletele pentru clasa a doua încep de la 177 de lei pe sens.

Tren de noapte direct către Istanbul

Cea mai spectaculoasă rută rămâne însă cea către Istanbul. Trenul pleacă din București Nord la ora 10:46 și ajunge în gara Halkalı din Istanbul a doua zi dimineață, la ora 09:56.

Călătoria durează aproximativ 23 de ore și 10 minute și oferă pasagerilor posibilitatea de a traversa două țări și mai multe regiuni istorice într-o singură experiență feroviară. Pentru întoarcere, trenul pleacă din Istanbul la ora 20:00 și ajunge în București în ziua următoare, la ora 16:56.

Prețul unui loc într-o cușetă cu patru locuri pornește de la 303 lei pentru un sens, fiind una dintre cele mai accesibile modalități de a ajunge în cel mai mare oraș al Turciei.

Cum pot fi cumpărate biletele

CFR Călători anunță că biletele pentru aceste rute internaționale pot fi rezervate cu până la 90 de zile înainte de data plecării. Acestea sunt disponibile atât online, prin intermediul platformei operatorului feroviar, cât și în stațiile și agențiile autorizate pentru vânzarea biletelor internaționale.

De asemenea, compania a confirmat că trenurile sunt accesibile și călătorilor care utilizează abonamente Interrail, ceea ce le oferă turiștilor europeni și românilor pasionați de călătorii cu trenul mai multă flexibilitate în planificarea vacanțelor.

Prin reluarea rutelor directe către Istanbul, Sofia și Varna, CFR Călători readuce în atenția românilor una dintre cele mai convenabile modalități de a explora Balcanii și Turcia, într-o perioadă în care transportul feroviar devine din nou o alegere preferată pentru vacanțele de vară.