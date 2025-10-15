UE ar putea interzice țigările cu filtru și țigările electronice: măsură radicală pentru reducerea fumatului

UE ar putea spune adio țigărilor cu filtru

Potrivit publicației Bild, Uniunea Europeană analizează o interdicție extinsă a țigaretelor cu filtru și a produselor din tutun electronice. Proiectul de decizie al Consiliului UE, redactat pentru o reuniune a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), recomandă explicit aceste măsuri, relatează cotidianul elvețian blick.ch.

Documentul precizează că „interzicerea fabricării, importului, distribuției și vânzării țigaretelor cu filtru ar constitui o contribuție importantă la limitarea consumului de tutun”. Cum aproximativ 95% dintre țigările vândute în Germania conțin filtru, această măsură ar echivala practic cu o interdicție totală a țigaretelor convenționale.

Țigaretele electronice, vizate de reglementări suplimentare

În plus, proiectul prevede și o posibilă interdicție a țigaretelor electronice, menționându-le ca „opțiune suplimentară de reglementare”. O astfel de decizie ar afecta semnificativ piața alternativelor fără fum, tot mai populară în rândul tinerilor fumători din Europa.

Discuții cruciale la Conferința OMS de la Geneva

Propunerile urmează să fie dezbătute între 17 și 22 noiembrie, în cadrul Conferinței OMS privind controlul tutunului, care va avea loc la Geneva. Recomandările adoptate acolo ar putea influența decisiv viitoarele reglementări europene în materie de tutun, inclusiv posibile interdicții de vânzare.

Potrivit Bild, guvernul german ar fi salutat deja ideea interzicerii filtrelor, deși Ministerul Federal al Sănătății a subliniat că poziția comună a Uniunii Europene este încă în discuție.

Argumente: sănătatea publică și protecția mediului

Scopul măsurilor este dublu: reducerea fumatului și protejarea mediului. Filtrele de țigări sunt considerate una dintre cele mai frecvente surse de poluare cu plastic, iar interzicerea lor ar contribui la protejarea solului și a apelor subterane. În plus, inițiativa ar sprijini eforturile de reducere a fumatului pasiv și a influenței industriei tutunului în rândul tinerilor.

Posibile interdicții de vânzare în UE

Planurile UE nu se opresc aici. Conform surselor citate, Bruxellesul ia în considerare și interdicții de vânzare în benzinării, chioșcuri și magazine, pentru a limita accesul la produse din tutun și nicotină. Aceste măsuri ar transpune parțial o directivă OMS privind protecția mediului și a resurselor naturale.

Dacă vor fi adoptate, noile reglementări ar putea marca începutul unei noi ere pentru politicile antifumat din Europa – și o schimbare radicală pentru industria tutunului.