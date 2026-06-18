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Euro și dolarul american cresc simultan în fața leului

de Redacția Jurnalul    |    18 Iun 2026   •   16:15
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Euro și dolarul american cresc simultan în fața leului
Leul se prăbușește puternic în raport cu euro și dolarul

Moneda naţionala s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2339 lei, în urcare cu 0,11 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2328 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5584 lei, în creştere cu 4,83 bani (+1,07%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,5101 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6804 lei, în scădere cu 1,76 bani (-0,31%), faţă de 5,6980 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 625,8893 lei, de la 627,4426 lei, în şedinţa precedentă

. AGERPRES

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Subiecte în articol: euro dolar american leu
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