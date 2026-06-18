Euro și dolarul american cresc simultan în fața leului

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5584 lei, în creştere cu 4,83 bani (+1,07%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,5101 lei.



Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6804 lei, în scădere cu 1,76 bani (-0,31%), faţă de 5,6980 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 625,8893 lei, de la 627,4426 lei, în şedinţa precedentă

. AGERPRES