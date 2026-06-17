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Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    17 Iun 2026   •   15:15
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Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu principalele valute
Euro și dolarul cresc din nou în raport cu leul

Moneda naţionala s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2328 lei, în urcare cu 0,18 bani (+0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2310 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5101 lei, în creştere cu 0,10 bani (+0,02%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,5091 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6980 lei, în urcare cu 2,57 bani (+0,45%), faţă de 5,6723 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 627,4426 lei, de la 630,1725 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES/

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Subiecte în articol: leu depreciat principale valute
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