Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5101 lei, în creştere cu 0,10 bani (+0,02%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,5091 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6980 lei, în urcare cu 2,57 bani (+0,45%), faţă de 5,6723 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 627,4426 lei, de la 630,1725 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES/