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Titlurile Fidelis revin: Ministerul Finanțelor lansează a șasea ofertă

de Redacția Jurnalul    |    15 Iun 2026   •   14:30
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Titlurile Fidelis revin: Ministerul Finanțelor lansează a șasea ofertă
Românii pot cumpăra titluri de stat între 15 și 22 iunie

Ministerul Finanţelor lansează, în perioada 15-22 iunie, a şasea ofertă de titluri de stat Fidelis din acest an, care include opt emisiuni - patru în euro şi patru în lei - dintre care două sunt dedicate donatorilor de sânge, potrivit unui anunţ al Bursei de Valori Bucureşti.

Conform sursei citate, aceasta este a 37-a ofertă derulată de la momentul reluării programului Fidelis, din iulie 2020. Prin intermediul precedentelor 36 de oferte, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie aproape 68,7 miliarde lei (13,8 miliarde euro).

Oferta derulată în mai include opt emisiuni, patru în euro şi patru în lei, dintre care două - una în lei şi una în euro - sunt dedicate donatorilor de sânge. Pe tranşa donatorilor, pot fi plasate ordine doar de către investitorii care au donat sânge în perioada 1 ianuarie 2026 - 22 iunie 2026.

Titlurile de stat pot fi subscrise prin intermediul consorţiului de intermediere sau prin intermediarii autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară care au semnat angajamentul privind respectarea condiţiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune şi au transmis angajamentul către lead manager. Sindicatul de intermediere este format din BT Capital Partners (lead manager), Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, TradeVille şi UniCredit Bank (Sindicat de intermediere) şi Banca Transilvania, Salt Bank şi Libra Internet Bank (Grup de distribuţie).

Data estimată de admitere la tranzacţionare a titlurilor de stat Fidelis este 26 iunie 2026. Veniturile obţinute în urma investiţiei în titlurile de stat Fidelis, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile.

AGERPRES

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Subiecte în articol: titluri fidelis ministerul finantelor
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