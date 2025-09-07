Rugăciunea făcătoare de minuni pe care să o spui de Nașterea Maicii Domnului – Sfânta Maria Mică

Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși și catolici din întreaga lume sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor ca Sfânta Maria Mică. Este prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, început la 1 septembrie, și are semnificații profunde pentru credincioși.

Deși Sfânta Scriptură nu oferă detalii despre Nașterea Maicii Domnului, Tradiția Bisericii consemnează că părinții săi, Ioachim și Ana, nu puteau avea copii, dar s-au rugat cu ardoare pentru a primi acest dar. Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile și astfel s-a născut Fecioara Maria, cea care avea să devină Născătoarea de Dumnezeu.

Rugăciune făcătoare de minuni către Maica Domnului

În această zi de sărbătoare, credincioșii rostesc rugăciuni de mulțumire și ajutor către Fecioara Maria. Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni, considerată făcătoare de minuni:

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta.

Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru.

Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Această rugăciune este considerată de credincioși făcătoare de minuni, fiind rostită mai ales de femeile care își doresc prunci, dar și de cei care cer ocrotire, sănătate și pace în familie.