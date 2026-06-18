8 meciuri în loc de 7: cum schimbă noul format cursa pentru Gheata de aur

Pentru jucătorii care vânează Gheata de aur — trofeul individual pentru cel mai bun marcator al turneului — asta înseamnă o oportunitate suplimentară. Recordurile pot cădea. Dar și competiția se intensifică: Messi, Mbappé și Haaland sunt cei trei mari într-o cursă cu opt nume în top.

Pentru fanii pasionați de cote individuale, Gheata de aur e una dintre cele mai dinamice piețe ale turneului — cota se schimbă după fiecare meci. Si vorbind de cote si bonusuri, aici gasesti o lista cu bonusuri de 80 de rotiri de la cei mai cunoscuti operatori din Romania.

Ce trebuie să știi pe scurt:

Finaliștii joacă 8 meciuri în noul format (față de 7 înainte)

Mbappé e deținătorul din 2022 cu 8 goluri

Niciun jucător n-a câștigat Golden Boot de două ori în istorie

Cota actualizată 16 iunie: Messi +250, Mbappé +270, Haaland +700, Kane +950

Reguli departajare FIFA: 1) goluri, 2) assist-uri, 3) minute jucate

Recordul individual: Just Fontaine, 13 goluri în Suedia 1958

Recordul lui Just Fontaine: 13 goluri în 1958

Pentru context, recordul all-time pentru goluri într-o singură ediție de Mondial e deținut de Just Fontaine (Franța), care a marcat 13 goluri în 6 meciuri la Mondialul din Suedia 1958. E un record practic intangibil în era modernă — toți marcatorii recenți au câștigat cu 5-8 goluri.

În ultimele 10 ediții, câștigătorii Ghetei de aur au marcat:

An Câștigător Goluri 1986 Gary Lineker (Anglia) 6 1990 Salvatore Schillaci (Italia) 6 1994 Hristo Stoichkov / Oleg Salenko 6 1998 Davor Šuker (Croația) 6 2002 Ronaldo (Brazilia) 8 2006 Miroslav Klose (Germania) 5 2010 Thomas Müller (Germania) 5 2014 James Rodríguez (Columbia) 6 2018 Harry Kane (Anglia) 6 2022 Kylian Mbappé (Franța) 8

Cu 8 meciuri în loc de 7, e probabil ca câștigătorul 2026 să marcheze 9-10 goluri — depinde de cât avansează echipa lui și de competiție.

Cota Golden Boot: cei trei mari

După prima rundă (16 iunie 2026), cotele Golden Boot la principalele case (FanDuel, DraftKings) arată:

Poziție Jucător Cota Goluri 1 Lionel Messi +250 3 (hat-trick vs Algeria) 2 Kylian Mbappé +270 2 (dublă vs Senegal) 3 Erling Haaland +700 2 (dublă vs Irak) 4 Harry Kane +950 0 (Anglia joacă mai târziu) 5 Vinicius Júnior +1400 0 (Brazilia joacă mai târziu) 6 Folarin Balogun +1500 2 (dublă vs Paraguay) 7 Lautaro Martínez +2200 0 8 Cody Gakpo +3000 1

Messi e favoritul în acest moment datorită hat-trick-ului de pe 16 iunie cu Algeria. Argentina e favorita Grupei J și are calendar bun.

Mbappé: deținătorul în pericol

Kylian Mbappé a câștigat Golden Boot 2022 cu 8 goluri în 7 meciuri. La 27 de ani, e cel mai tânăr dintre cei trei mari favoriți și are profilul perfect pentru continuitate la turneu.

Argumente pro Mbappé:

Cel mai bun marcator all-time al Franței (58 de goluri)

Forma 2025-2026 la Real Madrid excelentă

Franța e candidată serioasă la final (cota 6,5)

2 goluri deja, cu 7 meciuri rămase posibile

Argumente contra:

Niciun jucător n-a câștigat Golden Boot de două ori în istorie

Concurența pe Mbappé (Dembélé, Coman, Olise) pentru pase finale

Stilul lui — driblabil, decisiv — îl face vulnerabil la accidentări

Haaland: prima oară la Mondial

Erling Haaland, 25 de ani, joacă primul Mondial al carierei în 2026. Pentru un atacant care marchează 30-40 de goluri pe sezon la Manchester City, e o premieră tardivă.

Argumente pro Haaland:

16 goluri în 8 meciuri în preliminarii (record european)

Norvegia are stil de joc favorabil — multe cornere, presing, șuturi

2 goluri deja, cu Irak (dublă)

La 25 de ani, e la apogeul fizic

Argumente contra:

Norvegia într-o grupă dificilă (Franța, Senegal)

Dacă Norvegia iese în 32-imi sau optimi, jocurile sunt limitate

Stilul norvegian e dependent de centrări — vulnerabil la apărători disciplinați

Regulile de departajare la egalitate

Dacă doi sau mai mulți jucători marchează același număr de goluri, departajarea FIFA se face astfel:

Numărul de goluri (cel mai mare câștigă) — evident Numărul de assist-uri (în ordinea importanței) Minute jucate (mai puține câștigă — pentru a recompensa eficiența)

Important: goluri din penalty-uri în timpul jocului contează. Goluri din lovituri de departajare la sfârșitul prelungirilor NU contează (ele sunt considerate separate de meci).

În 2022, Mbappé (8) a câștigat Golden Boot pe Messi (7) prin numărul de goluri. Dacă ar fi fost la egalitate, departajarea s-ar fi făcut prin assist-uri.

Cum pot ajunge la 8-10 goluri

Pentru a câștiga Golden Boot 2026 cu 8-10 goluri (cel mai probabil scenariu), un jucător are nevoie de:

Echipă în finală sau semifinală (8 meciuri pentru finaliști, 7 pentru semifinaliști)

(8 meciuri pentru finaliști, 7 pentru semifinaliști) Goluri în faza grupelor (3-4 goluri prin 3 meciuri)

(3-4 goluri prin 3 meciuri) Constanță în fazele eliminatorii (1-2 goluri per meci)

(1-2 goluri per meci) Penalty taker oficial al echipei (asigură 1-2 goluri suplimentare)

Profilul ideal: atacant primul vedetă al echipei sale, jucând în atac central, cu echipa care avansează adânc. Mbappé pentru Franța, Harry Kane pentru Anglia, Vinicius pentru Brazilia — toți se încadrează.

Argentina și Messi: gestiunea minutelor

Argentina e într-o grupă accesibilă (Grupa J: Argentina, Mexic, Polonia... — actualizare: Mexic nu e în Grupa J. Grupa J: Argentina, Algeria, Tunisia, Coreea de Nord — actualizare: Coreea de Nord nu s-a calificat. Grupa J corectă: Argentina, Algeria, Tunisia, Capul Verde — nu, asta e Grupa H... În realitate, Argentina joacă în Grupa J cu Algeria, Tunisia, și a 4-a echipă. Capul Verde e în Grupa H cu Spania).

Important: Argentina are calendar accesibil în grupe, deci antrenorul Scaloni va probabil gestiona minutele lui Messi:

Algeria (3-0) — Messi titular, hat-trick

— Messi titular, hat-trick Următorul meci — Messi va juca 70-80 minute apoi va fi înlocuit

— Messi va juca apoi va fi înlocuit Al 3-lea meci de grupă — dacă Argentina e calificată, Messi poate fi odihnit

Această strategie poate reduce numărul de goluri ale lui Messi în grupe, dar îl pregătește pentru fazele eliminatorii. Dacă Argentina ajunge în finală, Messi joacă 7 meciuri (nu 8) și poate marca 6-8 goluri.

Outsiderii cu valoare

Pentru pariori cu apetit la risc, cotele „outsider" oferă potențial:

Folarin Balogun (SUA, +1500) — atacant la Monaco, 2 goluri deja cu Paraguay. Cota e bună dacă SUA avansează adânc.

Alexander Isak (Suedia, +1800) — 1 gol cu Tunisia, asist-uri multiple. Suedia poate avansa în 32-imi.

Lautaro Martínez (Argentina, +2200) — 0 goluri până acum, dar va prelua de la Messi după faza grupelor. Argentina e favorită la final.

Vinicius Júnior (Brazilia, +1400) — 0 goluri, dar Brazilia joacă târziu în program și are 8 meciuri potențiale.

Cotele pe meciuri specifice

Pentru fiecare meci în parte, există cote „cel mai bun marcator al meciului":

Messi marcator vs Iordania (al 2-lea meci Argentina): cotă 2,5

(al 2-lea meci Argentina): cotă 2,5 Mbappé marcator vs Spania (potențial sferturi): cotă 2,2

(potențial sferturi): cotă 2,2 Haaland marcator vs Senegal : cotă 1,9

: cotă 1,9 Vinicius marcator în orice meci Brazilia: cotă 1,8

Aceste cote oferă oportunități pentru pariori care prefer pariuri scurte față de cele pe trofeu individual.

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Surse

[1] FIFA. Official Golden Boot regulations and history. fifa.com [2] Opta Analyst. Golden Boot odds and predictive analysis. theanalyst.com [3] ESPN. Race for Golden Boot at World Cup 2026. espn.com [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro