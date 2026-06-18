8 meciuri în loc de 7: cum schimbă noul format cursa pentru Gheata de aur

Pentru jucătorii care vânează Gheata de aur — trofeul individual pentru cel mai bun marcator al turneului — asta înseamnă o oportunitate suplimentară. Recordurile pot cădea. Dar și competiția se intensifică: Messi, Mbappé și Haaland sunt cei trei mari într-o cursă cu opt nume în top.
Pentru fanii pasionați de cote individuale, Gheata de aur e una dintre cele mai dinamice piețe ale turneului — cota se schimbă după fiecare meci. Si vorbind de cote si bonusuri, aici gasesti o lista cu bonusuri de 80 de rotiri de la cei mai cunoscuti operatori din Romania.
Ce trebuie să știi pe scurt:
- Finaliștii joacă 8 meciuri în noul format (față de 7 înainte)
- Mbappé e deținătorul din 2022 cu 8 goluri
- Niciun jucător n-a câștigat Golden Boot de două ori în istorie
- Cota actualizată 16 iunie: Messi +250, Mbappé +270, Haaland +700, Kane +950
- Reguli departajare FIFA: 1) goluri, 2) assist-uri, 3) minute jucate
- Recordul individual: Just Fontaine, 13 goluri în Suedia 1958
Recordul lui Just Fontaine: 13 goluri în 1958
Pentru context, recordul all-time pentru goluri într-o singură ediție de Mondial e deținut de Just Fontaine (Franța), care a marcat 13 goluri în 6 meciuri la Mondialul din Suedia 1958. E un record practic intangibil în era modernă — toți marcatorii recenți au câștigat cu 5-8 goluri.
În ultimele 10 ediții, câștigătorii Ghetei de aur au marcat:
|
An
|
Câștigător
|
Goluri
|
1986
|
Gary Lineker (Anglia)
|
6
|
1990
|
Salvatore Schillaci (Italia)
|
6
|
1994
|
Hristo Stoichkov / Oleg Salenko
|
6
|
1998
|
Davor Šuker (Croația)
|
6
|
2002
|
Ronaldo (Brazilia)
|
8
|
2006
|
Miroslav Klose (Germania)
|
5
|
2010
|
Thomas Müller (Germania)
|
5
|
2014
|
James Rodríguez (Columbia)
|
6
|
2018
|
Harry Kane (Anglia)
|
6
|
2022
|
Kylian Mbappé (Franța)
|
8
Cu 8 meciuri în loc de 7, e probabil ca câștigătorul 2026 să marcheze 9-10 goluri — depinde de cât avansează echipa lui și de competiție.
Cota Golden Boot: cei trei mari
După prima rundă (16 iunie 2026), cotele Golden Boot la principalele case (FanDuel, DraftKings) arată:
|
Poziție
|
Jucător
|
Cota
|
Goluri
|
1
|
Lionel Messi
|
+250
|
3 (hat-trick vs Algeria)
|
2
|
Kylian Mbappé
|
+270
|
2 (dublă vs Senegal)
|
3
|
Erling Haaland
|
+700
|
2 (dublă vs Irak)
|
4
|
Harry Kane
|
+950
|
0 (Anglia joacă mai târziu)
|
5
|
Vinicius Júnior
|
+1400
|
0 (Brazilia joacă mai târziu)
|
6
|
Folarin Balogun
|
+1500
|
2 (dublă vs Paraguay)
|
7
|
Lautaro Martínez
|
+2200
|
0
|
8
|
Cody Gakpo
|
+3000
|
1
Messi e favoritul în acest moment datorită hat-trick-ului de pe 16 iunie cu Algeria. Argentina e favorita Grupei J și are calendar bun.
Mbappé: deținătorul în pericol
Kylian Mbappé a câștigat Golden Boot 2022 cu 8 goluri în 7 meciuri. La 27 de ani, e cel mai tânăr dintre cei trei mari favoriți și are profilul perfect pentru continuitate la turneu.
Argumente pro Mbappé:
- Cel mai bun marcator all-time al Franței (58 de goluri)
- Forma 2025-2026 la Real Madrid excelentă
- Franța e candidată serioasă la final (cota 6,5)
- 2 goluri deja, cu 7 meciuri rămase posibile
Argumente contra:
- Niciun jucător n-a câștigat Golden Boot de două ori în istorie
- Concurența pe Mbappé (Dembélé, Coman, Olise) pentru pase finale
- Stilul lui — driblabil, decisiv — îl face vulnerabil la accidentări
Haaland: prima oară la Mondial
Erling Haaland, 25 de ani, joacă primul Mondial al carierei în 2026. Pentru un atacant care marchează 30-40 de goluri pe sezon la Manchester City, e o premieră tardivă.
Argumente pro Haaland:
- 16 goluri în 8 meciuri în preliminarii (record european)
- Norvegia are stil de joc favorabil — multe cornere, presing, șuturi
- 2 goluri deja, cu Irak (dublă)
- La 25 de ani, e la apogeul fizic
Argumente contra:
- Norvegia într-o grupă dificilă (Franța, Senegal)
- Dacă Norvegia iese în 32-imi sau optimi, jocurile sunt limitate
- Stilul norvegian e dependent de centrări — vulnerabil la apărători disciplinați
Regulile de departajare la egalitate
Dacă doi sau mai mulți jucători marchează același număr de goluri, departajarea FIFA se face astfel:
- Numărul de goluri (cel mai mare câștigă) — evident
- Numărul de assist-uri (în ordinea importanței)
- Minute jucate (mai puține câștigă — pentru a recompensa eficiența)
Important: goluri din penalty-uri în timpul jocului contează. Goluri din lovituri de departajare la sfârșitul prelungirilor NU contează (ele sunt considerate separate de meci).
În 2022, Mbappé (8) a câștigat Golden Boot pe Messi (7) prin numărul de goluri. Dacă ar fi fost la egalitate, departajarea s-ar fi făcut prin assist-uri.
Cum pot ajunge la 8-10 goluri
Pentru a câștiga Golden Boot 2026 cu 8-10 goluri (cel mai probabil scenariu), un jucător are nevoie de:
- Echipă în finală sau semifinală (8 meciuri pentru finaliști, 7 pentru semifinaliști)
- Goluri în faza grupelor (3-4 goluri prin 3 meciuri)
- Constanță în fazele eliminatorii (1-2 goluri per meci)
- Penalty taker oficial al echipei (asigură 1-2 goluri suplimentare)
Profilul ideal: atacant primul vedetă al echipei sale, jucând în atac central, cu echipa care avansează adânc. Mbappé pentru Franța, Harry Kane pentru Anglia, Vinicius pentru Brazilia — toți se încadrează.
Argentina și Messi: gestiunea minutelor
Argentina e într-o grupă accesibilă (Grupa J: Argentina, Mexic, Polonia... — actualizare: Mexic nu e în Grupa J. Grupa J: Argentina, Algeria, Tunisia, Coreea de Nord — actualizare: Coreea de Nord nu s-a calificat. Grupa J corectă: Argentina, Algeria, Tunisia, Capul Verde — nu, asta e Grupa H... În realitate, Argentina joacă în Grupa J cu Algeria, Tunisia, și a 4-a echipă. Capul Verde e în Grupa H cu Spania).
Important: Argentina are calendar accesibil în grupe, deci antrenorul Scaloni va probabil gestiona minutele lui Messi:
- Algeria (3-0) — Messi titular, hat-trick
- Următorul meci — Messi va juca 70-80 minute apoi va fi înlocuit
- Al 3-lea meci de grupă — dacă Argentina e calificată, Messi poate fi odihnit
Această strategie poate reduce numărul de goluri ale lui Messi în grupe, dar îl pregătește pentru fazele eliminatorii. Dacă Argentina ajunge în finală, Messi joacă 7 meciuri (nu 8) și poate marca 6-8 goluri.
Outsiderii cu valoare
Pentru pariori cu apetit la risc, cotele „outsider" oferă potențial:
Folarin Balogun (SUA, +1500) — atacant la Monaco, 2 goluri deja cu Paraguay. Cota e bună dacă SUA avansează adânc.
Alexander Isak (Suedia, +1800) — 1 gol cu Tunisia, asist-uri multiple. Suedia poate avansa în 32-imi.
Lautaro Martínez (Argentina, +2200) — 0 goluri până acum, dar va prelua de la Messi după faza grupelor. Argentina e favorită la final.
Vinicius Júnior (Brazilia, +1400) — 0 goluri, dar Brazilia joacă târziu în program și are 8 meciuri potențiale.
Cotele pe meciuri specifice
Pentru fiecare meci în parte, există cote „cel mai bun marcator al meciului":
- Messi marcator vs Iordania (al 2-lea meci Argentina): cotă 2,5
- Mbappé marcator vs Spania (potențial sferturi): cotă 2,2
- Haaland marcator vs Senegal: cotă 1,9
- Vinicius marcator în orice meci Brazilia: cotă 1,8
Aceste cote oferă oportunități pentru pariori care prefer pariuri scurte față de cele pe trofeu individual.
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Surse
[1] FIFA. Official Golden Boot regulations and history. fifa.com [2] Opta Analyst. Golden Boot odds and predictive analysis. theanalyst.com [3] ESPN. Race for Golden Boot at World Cup 2026. espn.com [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro