Anunț de vânzare nr. 9691/17.04.2026

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

privind vânzarea, ca întreg (sub formă de lot), a unor mijloace fixe și obiecte de inventar aparținând Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, constând în bunuri mobile, respectiv 11 vehicule, scoase din funcțiune, cu durata normală de funcționare expirată, nefuncționale, cu uzură avansată și radiate din circulație.

Bunurile sunt depozitate și pot fi vizualizate de către ofertanții interesați să participe la licitația publică deschisă cu strigare, pe bază de cerere, în locația exterioară a entității sanitare publice din localitatea Gura Ocniței, str. Sanatoriului nr. 8, județ Dâmbovița - în incinta Secțiilor Recuperare Neuromotorie I-II Copii.

Pot participa la procedura de licitație publică deschisă cu strigare persoanele juridice și fizice române sau din străinătate, legal constituite, autorizate să desfășoare activităţi de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, în calitate de ofertanți – potențiali cumpărători pentru întregul lot de bunuri ce fac obiectul licitației.

PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL LICITAȚIEI este de 46.940 lei/lot.

PASUL DE LICITARE este de 2.500 lei.

LOCUL DE DEPUNERE AL OFERTELOR: sediul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște din Mun. Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, județul Dâmbovița, România, cod poștal 130051, Pavilion administrativ, la secretariat, luni – joi între orele 730-1600, vineri între orele 730-1330.

DATA-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR: 05.05.2026, ora 1600.

LICITAȚIA va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște situat în Mun. Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, județ Dâmbovița, sala de ședințe, et. 6, în data de 11.05.2026, ora 1000.

În caz de neadjudecare, următoarele licitații se vor repeta în condițiile prevăzute de Anexa nr. 2 la H.G. nr. 841/1995, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Ședința nr. 2 : 19.05.2026, ora 10 00 , data limită pentru depunerea documentelor de participare la licitație în acest caz fiind 18.05.2026, ora 16 00 . Prețul de pornire va fi diminuat cu 5% față de cel inițial. În cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație și/sau nu se oferă cel puțin prețul de pornire licitația se va relua, încheindu-se un proces-verbal de constatare în acest sens, de către Comisia de licitație;

: , data limită pentru depunerea documentelor de participare la licitație în acest caz fiind 18.05.2026, ora 16 . Prețul de pornire va fi diminuat cu 5% față de cel inițial. În cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație și/sau nu se oferă cel puțin prețul de pornire licitația se va relua, încheindu-se un proces-verbal de constatare în acest sens, de către Comisia de licitație; Ședința nr. 3: 26.05.2026, ora 1000, data limită pentru depunerea documentelor de participare la licitație în acest caz fiind 25.05.2026, ora 1600. Prețul de pornire vor fi diminuat cu 10% față de cel din prima licitație. În cazul în care nici de această dată nu a fost oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, instituţia publică deţinătoare întocmeşte documentele de scoatere din funcţiune, declasare şi casare a bunurilor.

COTA DE CHELTUIELI DE PARTICIPARE:

taxa de participare - 500 lei garanția de participare - 2.347 lei taxa reprezentând intrarea în posesia caietului de sarcini - 50 lei

Cotele de cheltuieli pot fi achitate în numerar la casieria spitalului sau prin virament în conturile deschise la Trezoreria Târgoviște, CIF 4206845, după cum urmează:

pentru pct. 1 și 3 : RO79TREZ27121F335000XXXX

pentru pct. 2: RO45TREZ2715006XXX005629.

DOCUMENTAȚIA PENTRU LICITAȚIE, respectiv caietul de sarcini, împreună cu anexele acestuia unde sunt prevăzute condițiile de participare, calificare și desfășurare a licitației, poate fi achiziționată de la sediul spitalului, începând cu data publicării prezentului anunț, luni – joi între orele 730-1600, vineri între orele 730-1330, cu condiția achitării taxei de 50 de lei reprezentând intrarea în posesia acesteia.

Punct de contact: Serviciul Juridic, Evidență și Administrare Patrimoniu Telefon: (0245) 631.582 int. 1824

Toate cheltuielile pentru pregătirea, manipularea, încărcarea-descărcarea și transportul bunurilor sunt în sarcina și responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului în favoarea căruia se va adjudeca licitația.