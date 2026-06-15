Cele mai bune cote online pe marcatorii de la Cupa Mondială 2026

La Vlad Casino găsim câteva opțiuni de pariere foarte interesante pe marele eveniment. Este vorba despre pariurile pe ”Cine va fi golgheterul Naționalei X”. Ca exemplu, pe românește, cine va înscrie cele mai multe goluri la acest Turneu Final de la Spania sau de la Brazilia sau de la ce Națională vreți voi.

În cele ce urmează o să vă dăm și noi câteva ponturi sau sfaturi, depinde cum vreți să le spuneți, pe acest gen de piețe de pariere. Vă arătăm ce am găsit și pe ce ar merita pariat, plus cote online fotbal.

Riyad Mahrez va fi golgheterul Ageriei

Ajuns la 35 de ani, Mahrez este un adevărat idol în Algeria. Un fel de zeu al fotbalului, așa este văzut acolo.

La Cupa Africii pe Națiuni din 2019, în semifinala contra Nigeriei, scorul era 1-1 în prelungiri. În minutul 95, Mahrez a executat perfect o lovitură liberă și a trimis Algeria în finală. Câteva zile mai târziu, Algeria a câștigat trofeul, iar acel gol este considerat și astăzi unul dintre cele mai importante momente din istoria fotbalului algerian. La acel turneu, Mahrez a ridicat trofeul din postura de căpitan al echipei.

Ce îl face și mai iubit este faptul că el s-a născut în Franța, dar a ales să reprezinte Algeria, țara de origine a tatălui său.

CV-ul lui este impresionant pentru un jucător african. A câștigat Premier League (cu Leicester) și Champions League (cu Manchester City).

În prezent încă este cotat la 7 milioane de euro și joacă la Al-Ahli. La Națională are 113 selecții și 38 de goluri.

Are o cotă online foarte bună că va fi golgheterul Algeriei: 5.50. Un pariu pe care noi îl recomandăm, dar jucat responsabil.

Ermedin Demirovic va fi golgheterul Bosniei & Herzegovina

Jucătorul lui Stuttgart (28 de ani) a avut un start de sezon dificil. O accidentare l-a ținut pe tușă câteva luni, dar a revenit fulminant și a marcat în total 12 goluri pentru echipa de club, în 25 de apariții.

Hai să vă spun o poveste haioasă cu el. În timpul campaniei de calificare la Cupa Mondială din 2026, Demirović a făcut o promisiune care a devenit virală: dacă Bosnia ajunge la Turneul Final, va da bere gratis suporterilor. După victoria dramatică la penalty-uri împotriva Italiei, atacantul și-a respectat cuvântul și a confirmat că va onora promisiunea. Presa germană a estimat că gestul îl va costa peste 350.000 de euro. Povestea a făcut înconjurul Europei și l-a transformat într-un erou al suporterilor bosniaci.

Atacantul cotat la 22 milioane de euro are 39 de selecții la Națională și 4 goluri.

Cota pentru ca el să fie golgheterul Bosniei este excelentă: 6.00, la Vlad Cazino. Vă îndemnăm să o analizați și voi.

Lautaro Martinez va fi golgheterul Argentinei

Bookmakerii îl văd favorit pe Lionel Messi, dar superstarul argentinian va împlini 39 de ani pe 24 iunie. Câte goluri să mai dea și el?

Lautaro e vioara întâi la Inter, principalul om care l-a ajutat pe Chivu să câștige campionatul. Este în plină maturitate fotbalistică, efectiv golurile se lipesc de el ca fierul de magnet. Este de așteptat ca Messi să-i servească și Lautaro să marcheze.

Dacă un club vrea să îl transfere, trebuie să scoată din cont minim 85 milioane de euro, pentru că asta este valoarea lui de piață în acest moment.

În sezonul care tocmai s-a încheiat a marcat 21 de goluri pentru Inter, în toate competițiile. La Naționala Argentinei are 75 de selecții și 36 de reușite.

Să nu uităm că în 2024, la Copa America el a fost golgheterul turneului. Mai mult decât atât, ”pumele” au câștigat trofeul cu golul lui, marcat în finala contra Columbiei.

Are un moral fantastic și cota online este cea mai bună: 4.00.

Ayase Ueda va fi golgheterul Japoniei

Cotat la 17 milioane de euro, Ayase Ueda este principalul atacant al Japoniei și unul dintre cei mai eficienți marcatori asiatici ai momentului.

În Europa a jucat la Club Brugge și Feyenoord, actuala lui echipă. Pentru cine nu știe, Ueda este golgheterul campionatului Olandei. A terminat sezonul cu 25 de goluri marcate. Foarte, foarte multe!

La Națională are 39 de selecții și 16 goluri. În 2025 a fost desemnat chiar fotbalistul anului în Japonia.

Are toate ingredientele necesare pentru a fi golgheterul echipei la acest Turneu Final. Este foarte greu ca cineva din naționala lui să marcheze mai multe goluri decât el.

3.50 este cota online pentru acest pariu. Nu e foarte mare, pentru că și bookmakerii se așteaptă ca el să fie vioara întâi din lotul niponilor.

Pe lângă analiza de mai sus, te încurajăm să cauți informații și să urmărești din aproape în aproape știrile. Cel mai bun pariu este cel informat și luat la rece. Joacă responsabil și stabilește dinainte un buget de care să te ții.