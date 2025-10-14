Etapele proiectării unei instalații de gaze pentru centrale termice în 2025 - cât durează fiecare?

Pentru majoritatea proprietarilor, centrala termică pe gaz rămâne alegerea preferată atunci când vine vorba de confort, economie și independență energetică. Însă, buna funcționare și durabilitatea acesteia depind de calitatea proiectării și execuției instalației de gaze și de respectarea tuturor etapelor obligatorii, de la consultanță și dimensionare corectă, până la obținerea avizelor și verificările periodice.

În acest context, Master Gaz se remarcă drept unul dintre liderii pieței românești. Compania a fost fondată în 2008 și a crescut constant prin investiții în tehnologie, utilaje moderne și specializarea echipei. În cei peste 15 ani de activitate, Master Gaz a executat peste 20.000 de lucrări și a deservit peste 5.000 de clienți, atât persoane fizice, cât și companii sau instituții publice.

De ce contează timpul în proiectarea unei instalații de gaze

Durata este una dintre principalele preocupări ale clienților atunci când vine vorba de montarea unei centrale termice pe gaz. Întrebarea firească este mereu aceeași: când pot folosi efectiv centrala? Deși execuția propriu-zisă durează relativ puțin, întregul proces presupune mai multe etape distincte, fiecare cu termene legale și tehnice clar stabilite.

Normativele din 2025 și impactul lor

În 2025, normativele în domeniul gazelor au devenit mai stricte. Acest lucru aduce un nivel mai ridicat de siguranță și eficiență energetică, dar implică și mai multe proceduri obligatorii. De exemplu, Avizul Tehnic de Racordare (ATR) emis de distribuitorul de gaze are un termen legal de eliberare între 30 și 60 de zile, iar avizele suplimentare pot adăuga încă 1-2 săptămâni.

Timpul total până la punerea în funcțiune

De aceea, timpul total până la punerea în funcțiune a centralei nu depinde doar de montaj, ci și de birocrația aferentă. Execuția efectivă a instalației durează, în medie, doar 2-4 zile lucrătoare, dar înainte de a ajunge aici este nevoie de analiza inițială, proiectare și aprobări, etape ce pot extinde durata totală la 45-75 de zile.

Citește pe Antena3.ro Cine e șoferul care a lovit o mamă şi pe fetiţa ei pe trecerea de pietoni. Camerele video au surprins momentul accidentului

Așadar, în proiectarea unei instalații de gaze, fiecare etapă are un timp bine definit. Clienții trebuie să știe că, deși montajul se face rapid, partea de documentație și verificări este cea care necesită răbdare. În final, însă, acest proces riguros garantează siguranța, conformitatea legală și confortul pe termen lung.

Analiza inițială și consultanța (aproximativ 1 zi)

Procesul începe cu o etapă esențială: analiza inițială și consultanța. În această fază, un specialist autorizat vizitează locuința și evaluează condițiile reale de instalare. Se verifică tipul clădirii, suprafața utilă, numărul de aparate care vor funcționa pe gaz și traseul pe care ar putea fi montate conductele.

Durata acestei etape este de aproximativ o zi, însă informațiile obținute influențează decisiv toate fazele următoare.

Calculul consumului și identificarea limitărilor tehnice

Specialistul calculează consumul maxim de gaze exprimat în mc/h și identifică eventualele constrângeri tehnice. Pentru o centrală termică mai puternică, de 30 kW, consumul estimat ajunge la aproximativ 3,2 mc/h. Dacă locuința include și o plită cu patru ochiuri pe gaz, consumul total crește până la 4-4,5 mc/h.

Dimensionarea preliminară a instalației

Această dimensionare preliminară permite proiectantului să stabilească diametrul corect al conductelor și presiunea necesară pentru a evita probleme ulterioare. De exemplu, un traseu mai scurt și corect dimensionat poate reduce pierderile de presiune și costurile de execuție cu până la 15-20%.

Beneficii pentru client

Pentru client, beneficiul imediat este că primește o imagine clară și realistă asupra lucrării. După doar o zi, acesta știe cât va consuma locuința, cât de complex va fi traseul conductelor și ce soluții sunt recomandate pentru siguranță și eficiență energetică. Această claritate încă din etapa inițială reduce riscul de costuri ascunse și asigură o planificare corectă a următoarelor etape.

Proiectarea tehnică (aproximativ 3-5 zile)

După analiza inițială, urmează etapa de proiectare tehnică, una dintre cele mai importante faze pentru succesul unei instalații de gaze. Această etapă durează, în medie, între 3 și 5 zile lucrătoare și presupune realizarea planurilor detaliate și a calculelor de dimensionare.

Inginerul proiectant întocmește documentația tehnică în format digital, de regulă DWG și PDF, care include schema traseului conductelor, poziționarea centralei și a celorlalți consumatori, precum și calculele de debit și presiune. Aceste calcule sunt fundamentale pentru a asigura o funcționare stabilă și pentru a preveni scăderile de presiune în rețea.

Alegerea traseului optim

În funcție de tipul locuinței și de poziția consumatorilor, proiectantul stabilește varianta care presupune un traseu cât mai scurt, cu cât mai puține colțuri și devieri. Diferența dintre un traseu corect gândit și unul improvizat poate însemna chiar 5-7 metri de conductă economisiți într-un apartament de 70 m², ceea ce se traduce prin costuri mai mici și pierderi de presiune reduse.

Materiale certificate și siguranță

În același timp, proiectul precizează materialele care trebuie utilizate, toate fiind certificate conform normativelor. Folosirea materialelor omologate nu este doar o cerință legală, ci și o garanție a durabilității instalației. Conductele, fitingurile și robineții incluși în plan sunt selectați pentru a rezista pe termen lung și pentru a reduce riscurile de defecțiuni.

Impact asupra costurilor și eficienței

Impactul proiectării tehnice asupra costurilor și eficienței este direct și cuantificabil. Un proiect bine realizat poate reduce cu 15-20% cheltuielile de execuție și contribuie la prelungirea duratei de viață a centralei și a întregii instalații. În lipsa unei proiectări corecte, clienții riscă să plătească mai mult pe termen scurt și să se confrunte cu probleme de funcționare pe termen lung.

Obținerea avizelor și autorizațiilor (aproximativ 45-75 zile)

Etapa obținerii avizelor și autorizațiilor este cea mai lungă din întregul proces de proiectare a unei instalații de gaze. Deși execuția propriu-zisă durează doar câteva zile, documentația și aprobările necesare întind procesul pe mai multe săptămâni.

Avizul Tehnic de Racordare (ATR)

Documentul central este Avizul Tehnic de Racordare (ATR), emis de distribuitorul de gaze. Termenul legal de eliberare a acestui aviz este cuprins între 30 și 60 de zile, în funcție de complexitatea proiectului și de volumul de solicitări la nivelul distribuitorului.

Avize suplimentare

Pe lângă ATR, pot fi necesare avize suplimentare, cum ar fi acorduri din partea asociației de proprietari sau autorizații de construire atunci când traseul conductelor presupune lucrări asupra structurii clădirii. Acestea adaugă, de regulă, încă 1-2 săptămâni la durata totală.

Durata totală pentru o locuință

Astfel, pentru o locuință obișnuită, perioada necesară pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor se situează, în medie, între 45 și 75 de zile. Acesta este intervalul care determină, în practică, timpul de așteptare al clienților înainte de începerea lucrărilor.

Rolul firmelor autorizate

Firmele autorizate, precum MasterGaz.ro, joacă un rol decisiv în reducerea acestor termene. Prin experiența acumulată și relația directă cu distribuitorii, ele se ocupă de întocmirea dosarelor, depunerea documentației și urmărirea procesului de aprobare.

Pentru client, acest lucru înseamnă mai puține drumuri, mai puțin stres și o șansă reală ca durata totală să fie redusă. În plus, consultanța oferită încă din etapa inițială previne respingerile sau solicitările de completări care pot întârzia suplimentar proiectul.

Execuția efectivă (aproximativ 2-4 zile lucrătoare)

Montajul conductelor și probele de siguranță

Etapa de execuție reprezintă momentul în care proiectul tehnic devine realitate. Aceasta include montajul conductelor, testele de siguranță și punerea în funcțiune a centralei termice. Durata medie pentru o locuință standard este de 2 până la 4 zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că într-o singură săptămână clientul poate avea instalația complet funcțională.

Montajul conductelor se face conform planului aprobat, folosind materiale certificate și respectând toate normele tehnice. În această fază se realizează și probele de presiune, care reprezintă un pas esențial pentru siguranță.

Testul de presiune

Testul standard se efectuează la 1 bar timp de minimum 30 de minute, iar durata totală a verificării este, în medie, de 2-3 ore, în funcție de dimensiunea instalației. Rezultatele se consemnează într-un proces-verbal oficial, obligatoriu pentru recepția lucrării.

Punerea în funcțiune

După ce instalația a trecut cu succes testele de presiune, urmează racordarea la rețeaua de gaze și punerea în funcțiune a centralei. Această operațiune durează, de regulă, 1 zi lucrătoare și include verificarea coșului de evacuare, setarea parametrilor centralei, analiza arderii și instruirea beneficiarului în privința utilizării corecte.

Din acest moment, instalația este legală, conformă și sigură pentru utilizare. Clientul are garanția că sistemul funcționează optim și că toate documentele necesare - certificatul de conformitate, livretul de întreținere și garanția lucrării - i-au fost predate. În practică, execuția rapidă face ca o etapă complexă să fie finalizată într-un timp foarte scurt, oferind beneficiarului confortul dorit fără întârzieri.

Verificări și revizii periodice (la 2 și 10 ani)

Obligații legale și importanța controalelor

Deși nu fac parte din execuția inițială a unei instalații de gaze, verificările și reviziile periodice sunt obligatorii prin lege și reprezintă condiția esențială pentru funcționarea în siguranță a sistemului. Aceste controale periodice sunt prevăzute clar de normativele ANRE și trebuie respectate de fiecare proprietar.

Verificarea tehnică periodică - la 2 ani

Prima etapă este verificarea tehnică periodică, care se efectuează o dată la 2 ani. Aceasta presupune verificarea etanșeității conductelor, a presiunii și a aparatelor racordate, precum și analiza evacuării gazelor arse. Durata unei astfel de verificări este relativ scurtă, de regulă 1-2 ore pentru o locuință standard, însă rezultatele au un impact direct asupra siguranței utilizării gazului.

Revizia tehnică - la 10 ani

La un interval mai lung, de 10 ani, este obligatorie revizia tehnică a instalației. Aceasta este o verificare mult mai amplă, ce presupune atât testarea presiunii, cât și analiza detaliată a tuturor componentelor instalației. Durata unei revizii este de 3-5 ore, în funcție de dimensiunea locuinței și de complexitatea instalației.

Beneficiile controalelor periodice

Beneficiul acestor controale este clar: siguranța utilizatorului și prelungirea duratei de viață a echipamentelor. O centrală termică întreținută și verificată corespunzător poate funcționa cu 5-7 ani mai mult decât una neglijată. În plus, lipsa acestor verificări atrage riscuri majore, de la amenzi de câteva mii de lei, până la întreruperea furnizării gazului de către distribuitor.

Proiectarea și execuția unei instalații de gaze pentru centrale termice - pe scurt

Master Gaz - partenerul care simplifică procesul

Experiență și autoritate în domeniu

Master Gaz este o companie prezentă pe piața instalațiilor de gaze din România de peste 15 ani, perioadă în care a finalizat peste 20.000 de lucrări atât pentru clienți rezidențiali, cât și pentru proiecte comerciale și instituționale. Această experiență solidă îi oferă autoritatea de a gestiona eficient proiecte complexe și de a livra rezultate la standarde ridicate de calitate.

Servicii integrate și abordare completă

Unul dintre punctele forte ale Master Gaz este abordarea integrată a serviciilor. Compania acoperă toate etapele necesare, de la consultanța inițială și elaborarea proiectului tehnic, până la obținerea avizelor și autorizațiilor, execuția instalației și serviciile de mentenanță ulterioară. Astfel, clienții au avantajul unui proces gestionat cap-coadă de un singur furnizor, fără a fi nevoiți să colaboreze cu mai multe entități.

Eficiență și rapiditate în execuție

Din punct de vedere al eficienței, Master Gaz finalizează instalațiile rezidențiale standard într-un interval de doar 2-4 zile lucrătoare. Această rapiditate în execuție înseamnă că beneficiarii se pot bucura de confortul centralei termice într-o perioadă foarte scurtă de timp, chiar dacă partea birocratică a procesului durează mai mult.

Siguranță garantată prin certificări

Siguranța este un alt element central. Compania lucrează cu echipe autorizate ANRE și deține certificări care atestă managementul calității, protecția mediului și siguranța ocupațională. Toate lucrările sunt documentate prin certificate de conformitate și garanții scrise, ceea ce oferă clienților liniștea că instalația lor respectă toate normele în vigoare.

Beneficii pentru client

Pentru client, beneficiul principal al colaborării cu Master Gaz este timpul redus de așteptare și eliminarea complicațiilor birocratice. Fiecare etapă este gestionată de un singur partener de încredere, ceea ce înseamnă un proces simplificat, transparent și sigur. În final, această abordare “la cheie” transformă un demers tehnic complex într-o experiență predictibilă și lipsită de stres pentru beneficiari.

Așadar, proiectarea și execuția unei instalații de gaze pentru centrale termice în 2025 presupun parcurgerea unor etape bine definite, fiecare cu durate clare. Analiza inițială și consultanța durează aproximativ 1 zi, suficient pentru a evalua consumul și traseul optim. Proiectarea tehnică se finalizează în 3-5 zile, timp necesar pentru planuri și calcule de dimensionare.

Cea mai lungă parte rămâne obținerea avizelor și autorizațiilor, care se întinde pe 45-75 de zile, în funcție de complexitate. Execuția efectivă, incluzând montajul conductelor, probele de presiune și punerea în funcțiune, durează doar 2-4 zile lucrătoare. Ulterior, verificările și reviziile periodice, obligatorii la 2 și 10 ani, asigură continuitatea siguranței și a funcționării corecte.

Deși procesul poate părea de durată, clienții trebuie să înțeleagă că fiecare etapă contribuie direct la siguranța locuinței și la conformitatea legală a instalației. În acest context, alegerea unei firme specializate face diferența între întârzieri și un flux bine gestionat. Master Gaz, cu peste 15 ani de experiență, mii de proiecte finalizate și o echipă autorizată ANRE, simplifică întregul proces și reduce timpii de așteptare pentru clienți.

Astfel, concluzia este clară: cu un partener de încredere precum Master Gaz, etapele necesare devin transparente, previzibile și eficiente, iar beneficiarii se pot bucura de confortul unei centrale termice într-un timp optim, fără compromisuri de siguranță.