Franța vs Norvegia și Columbia vs Portugalia, două din cele mai tari meciuri în faza grupelor CM 2026

Este cea mai mare ediție din istorie, cu 48 de naționale în luptă pentru trofeul suprem. Nu mai puțin de 16 stadioane din orașe diferite găzduiesc cele mai în formă echipe ale momentului. Pentru microbiștii din România, unele ore de disputare sunt puțin incomode și cu siguranță misiunea de a urmări fiecare duel este aproape imposibilă. Cele mai tari 4 meciuri din faza grupelor sunt următoarele:

Haaland și Mbappe se întâlnesc în ultima etapă

Runda a 3-a aduce duelul Norvegia vs Franța, din grupa I. Cele două naționale își vor măsura forțele pe 26 iunie 2026, de la ora 22:00. Norvegienii sunt pe locul 31 în clasamentul FIFA, iar ”Cocoșul Galic” începe turneul final din postura de lider.

Actuala generație a Franței este condusă de Kylian Mbappe, cel care a cunoscut deja gloria absolută cu naționala, în 2018. Ousmane Dembele, Desire Doue, Cherki sau Olise sunt celelalte superstaruri din ofensiva lui Didier Deschamps.

Franța este favorită pe site-urile de pariuri sportive, cu o cotă de 1.82. Norvegienii au o cotă de 4.30 pentru a se impune și 1.97 pentru a obține măcar un punct.

Ultimul Mondial pentru Cristiano Ronaldo (probabil)

Un alt meci ce nu poate fi ratat în ultima rundă a fazei grupelor este cel dintre Columbia și Portugalia, de pe 28 iunie. Sud-americanii sunt pe poziția a 13-a în clasamentul FIFA, în timp ce portughezii se numără printre favoriții la câștigarea turneului. Poziția lor în clasamentul general FIFA este momentan 5.

Pentru Cristiano Ronaldo apusul carierei este destul de aproape. Acesta a reușit să bifeze tot ce și-a propus pe plan individual, la nivel de echipă de club și la națională, cu excepția a două obiective. CR7 urmărește golul cu numărul 1.000 în carieră și trofeul Cupei Mondiale. Grupa Portugaliei este una accesibilă, din care mai fac parte DR Congo și Uzbekistan.

James & co. au o cotă de 3.50 pentru a lua toate cele 3 puncte în meciul cu Portugalia de la finalul lunii iunie. Rezultatul de egalitate pe Hard Rock Stadium din Miami este cotat în momentul de față cu 3.30. Lusitanii sunt favoriți, iar cota lor pentru a încheia grupa cu dreptul este de 2.12.

Finalul lunii iunie aduce primele meciuri eliminatorii de la Mondial. Programul complet al duelurilor eliminatorii arată astfel:

16-imi de finală

Duminică, 28 iunie

22:00 - Vicecampioana Grupei A vs Vicecampioana Grupei B (Meciul 73)

Luni, 29 iunie

20:00 - Câștigătorii Grupei C vs Vicecampionii Grupei F (Meciul 76)

23:30 - Învingătorii Grupei E vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 74)

Marți, 30 iunie

04:00 - Câștigătorii Grupei F vs Vicecampionii Grupei C (Meciul 75)

20:00 - Câștigătorii Grupei E vs Câștigătorii Grupei I (Meciul 78)

Miercuri, 1 iulie

00:00 - Învingătorii Grupei I vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 77)

04:00 - Învingătorii Grupei A vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 79)

19:00 - Câștigătorii Grupei L vs Cel mai bun loc 3 (Meci 80)

23:00 - Câștigătorii Grupei G vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 82)

Joi, 2 iulie

03:00 - Câștigătorii Grupei D vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 81)

04:00 - Câștigătorii Grupei H vs Vicecampionii Grupei J (Meciul 84)

Vineri, 3 iulie

02:00 - Ocupanta locului în Grupa K vs Ocupanta locului în Grupa L (Meciul 83)

06:00 - Câștigătorii Grupei B vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 85)

21:00 - Câștigătorii Grupei J vs Vicecampionii Grupei H (Meciul 88)

Sâmbătă, 4 iulie

01:00 - Vicecampioana Grupei D vs Vicecampioana Grupei G (Meciul 86)

04:30 - Câștigătorii Grupei K vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 87)

Optimi de finală

Sâmbătă, 4 iulie

20:00 - Meciul 90: Câștigătorul Meciului 73 vs Câștigătorul Meciului 75

Duminică, 5 iulie

00:00 - Meciul 89: Câștigătorul Meciului 74 vs Câștigătorul Meciului 77

01:00 - Meciul 91: Meciul câștigător 76 vs Meciul câștigător 78

Luni, 6 iulie

03:00 - Meciul câștigător 79 vs Meciul câștigător 80

22:00 - Meciul câștigător 83 vs Meciul câștigător 84

Marți, 7 iulie

03:00 - Meciul 94: Meciul câștigător 81 vs Meciul câștigător 82

19:00 - Meciul câștigător 86 vs Meciul câștigător 88

23:00 - Meciul câștigător 85 vs Meciul câștigător 87

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie

23:00 - Câștigătorul R16-1 vs Câștigătorul R16-2

Vineri, 10 iulie

22:00 - Câștigătorul R16-3 vs Câștigătorul R16-4

Duminică, 12 iulie

00:00 - Câștigătorul R16-5 vs Câștigătorul R16-6

04:00 - Câștigătorul R16-7 vs Câștigătorul R16-8

Semifinale

Marți, 14 iulie

22:00 - Învingător QF1 vs Învingător QF2 - Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

22:00 - Câștigătorul QF3 vs Câștigătorul QF4 - Atlanta - SUA

Finala mică

Duminică, 19 iulie

00:00 - Învins SF1 vs Învins SF2 - Miami, SUA

Finala

Duminică, 19 iulie

22:00 - Învingătoarea SF1 vs Învingătoarea SF2 - New York, SUA - New Jersey Stadium