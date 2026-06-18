Inteligența artificială schimbă chirurgia obezității. Cum poate afla un pacient rezultatul operației înainte de a ajunge în sala de operație

Contextul problemei



Obezitatea afectează aproximativ o treime dintre adulții din România, cu o creștere continuă a afecțiunilor asociate (diabet, hipertensiune).

Chirurgia bariatrică rămâne una dintre cele mai eficiente metode de tratament pentru obezitatea severă.



Cum intervine AI

AI nu ia decizii în locul medicului și nu operează — rolul ei este de a analiza volume mari de date și de a identifica tipare greu de observat clasic.

Algoritmii compară profilul pacientului cu mii de cazuri similare (greutate, înălțime, vârstă, diabet, istoric medical, stil de viață, boli asociate) pentru a estima evoluția postoperatorie.



Beneficii principale

Predicții personalizate: estimarea pierderii în greutate la 1, 3 sau 5 ani, sprijinită de studii internaționale pe zeci de mii de pacienți, pentru o discuție realistă despre așteptări.

Prevenția riscurilor: identificarea pacienților cu risc crescut de complicații (infecții, fistule gastrice, evenimente tromboembolice) încă dinaintea operației.

Monitorizare inteligentă postoperatorie: aplicațiile digitale urmăresc evoluția după externare și detectează rapid semnale de alarmă (stagnarea scăderii în greutate, hidratare insuficientă).



Chirurgie vs. medicamente

Medicamentele moderne (semaglutidă, tirzepatidă) au câștigat popularitate, dar nu înlocuiesc chirurgia în toate cazurile.

Pentru obezitatea severă, chirurgia metabolică oferă cele mai mari beneficii; adesea, cele două abordări sunt complementare într-o strategie personalizată.



Concluzie

AI nu înlocuiește experiența medicului sau relația medic–pacient, ci sprijină decizii mai bune, bazate pe date, și o abordare cât mai personalizată pentru fiecare pacient.

Obezitatea afectează milioane de oameni și reprezintă una dintre cele mai mari provocări medicale ale prezentului. În România, aproximativ o treime dintre adulți se confruntă cu această problemă, iar numărul persoanelor diagnosticate cu diabet, hipertensiune arterială și alte afecțiuni asociate continuă să crească.

În acest context, chirurgia bariatrică rămâne una dintre cele mai eficiente metode de tratament pentru obezitatea severă. Însă în 2026 apare o schimbare majoră: inteligența artificială începe să joace un rol important în procesul de evaluare și planificare a tratamentului.

Potrivit Dr. Bogdan Smeu, medic primar chirurgie generală și unul dintre cei mai experimentați chirurgi bariatrici din România, tehnologia permite astăzi o abordare mult mai personalizată decât în urmă cu doar câțiva ani.

„Pacienții își doresc să știe ce rezultate pot obține și dacă operația este cea mai bună soluție pentru situația lor. Astăzi avem instrumente care ne ajută să oferim răspunsuri mult mai precise decât în trecut”, explică Dr. Bogdan Smeu.

Cum funcționează inteligența artificială în chirurgia bariatrică

Spre deosebire de percepția populară, inteligența artificială nu ia decizii în locul medicului și nu operează pacienți.

Rolul său este de a analiza volume foarte mari de date medicale și de a identifica tipare care pot fi dificil de observat prin metodele clasice.

Practic, algoritmii compară profilul unui pacient cu mii de cazuri similare și estimează evoluția probabilă după intervenție.

Sunt analizate informații precum:

● greutatea și înălțimea;

● vârsta;

● prezența diabetului;

● istoricul medical;

● obiceiurile de viață;

● alte boli asociate obezității.

Pe baza acestor date, sistemele pot estima pierderea în greutate pe termen lung și pot identifica eventuale riscuri care necesită atenție suplimentară înainte de operație.

Predicții mai precise pentru fiecare pacient

Una dintre cele mai importante aplicații ale inteligenței artificiale este capacitatea de a estima rezultatele tratamentului înainte ca pacientul să fie operat.

Studii internaționale realizate pe zeci de mii de pacienți au demonstrat că anumite modele pot anticipa cu o precizie ridicată evoluția greutății la unul, trei sau chiar cinci ani după intervenție.

Acest lucru permite medicului și pacientului să poarte o discuție mult mai realistă despre așteptări și rezultate.

„Nu mai vorbim doar despre statistici generale. Putem analiza profilul fiecărui pacient și putem estima mult mai bine care sunt șansele sale de succes și ce tip de intervenție i se potrivește”, spune Dr. Bogdan Smeu.

AI poate identifica riscurile înainte de apariția complicațiilor

O altă direcție importantă este prevenția.

Cercetările recente arată că algoritmii de inteligență artificială pot identifica pacienții cu risc crescut de complicații postoperatorii, precum infecțiile, fistulele gastrice sau evenimentele tromboembolice.

Acest lucru oferă echipei medicale posibilitatea de a adapta măsurile de prevenție și monitorizare încă dinaintea intervenției.

Monitorizare inteligentă după operație

Beneficiile nu se opresc în sala de operație.

Noile aplicații digitale pot urmări evoluția pacientului după externare și pot detecta rapid semnale de alarmă precum stagnarea scăderii în greutate, hidratarea insuficientă sau alte probleme care necesită intervenție medicală.

În loc să aștepte următorul control programat, pacientul poate primi sprijin mai rapid, iar echipa medicală poate reacționa înainte ca o situație minoră să devină o complicație serioasă.

Chirurgia bariatrică sau tratamentul cu medicamente?

Popularitatea medicamentelor moderne pentru slăbit, precum semaglutida sau tirzepatida, a crescut semnificativ în ultimii ani.

Specialiștii subliniază însă că acestea nu înlocuiesc chirurgia bariatrică în toate situațiile.

Pentru pacienții cu obezitate severă, chirurgia metabolică continuă să ofere cele mai importante beneficii în ceea ce privește pierderea în greutate și ameliorarea bolilor asociate. În multe cazuri, tratamentul medicamentos și chirurgia pot fi folosite complementar, în cadrul unei strategii personalizate.

Viitorul a început deja

Deși inteligența artificială este adesea asociată cu viitorul, în chirurgia bariatrică ea este deja prezentă.

Experții internaționali consideră că aceste tehnologii vor transforma modul în care sunt evaluați, tratați și monitorizați pacienții cu obezitate.

„Inteligența artificială nu înlocuiește experiența medicului și nici relația dintre medic și pacient. Dar ne ajută să luăm decizii mai bune, bazate pe date, și să oferim fiecărui pacient o abordare cât mai personalizată”, concluzionează Dr. Bogdan Smeu.