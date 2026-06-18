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Jurnalul.ro Continut platit Spania, prima șansă la titlu: ce spune supercomputerul Opta și unde diverge de casele de pariuri

Spania, prima șansă la titlu: ce spune supercomputerul Opta și unde diverge de casele de pariuri

18 Iun 2026   •   09:37
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Spania, prima șansă la titlu: ce spune supercomputerul Opta și unde diverge de casele de pariuri
Sursa foto: pontul-zilei.com

Pre-turneu, supercomputerul Opta a rulat 25.000 de simulări ale Mondialului 2026 pentru a determina probabilitățile de câștig pentru fiecare națiune.

Rezultatul: Spania prima, cu 16,1% șanse de a ridica trofeul. După prima rundă și 0-0 inecredibil cu Capul Verde, aceeași simulări au revăzut Spania la 14,97%. Diferențele între modelele Opta și cotele caselor de pariuri creează oportunități pentru pariori atenți.

Pentru fanii care urmăresc valoarea matematică a cotelor pe siteuri ca Las Vegas, comparațiile între modele statistice și piețele de pariere oferă cea mai bună perspectivă disponibilă.

Ce trebuie să știi pe scurt:

  • Opta a rulat 25.000 de simulări pre-turneu pentru cota la trofeu
  • Spania (16,1%), Franța (13%), Anglia (11,2%), Argentina (10,4%) — top 4
  • Doar 35,9% din simulări văd un câștigător „inedit" (la prima victorie)
  • Cele 7 foste campioane au împreună 64,1% șanse cumulate
  • 28 de echipe sub 1% șanse — inclusiv Capul Verde și Curaçao
  • După 0-0 cu Capul Verde, Spania a scăzut la 14,97% (Opta, post-meci)
  • Opta diverge de case: Brazilia și Portugalia mai jos decât în cotele caselor

Top 7 favorite conform Opta

Lista celor mai probabile câștigătoare ale Mondialului 2026, conform Opta (actualizat 1 iunie 2026):

Poziție

Echipă

% Șanse Opta

1

Spania

16,1%

2

Franța

13,0%

3

Anglia

11,2%

4

Argentina

10,4%

5

Portugalia

7,0%

6

Brazilia

6,6%

7

Germania

5,1%

Spania, singura echipă cu peste 50% șanse de a ajunge în sferturi (52,1%). Asta arată cât de favorită era percepută înainte de turneu.

Cum funcționează simulările Opta

Opta Analyst folosește un model bazat pe:

  • Ratinguri Opta ale fiecărei echipe (rating bazat pe rezultate ultimii 4 ani)
  • Calculator Power Ranking (ajustat pentru forța recentă)
  • Avantajul gazdei (gazdele primesc +5% în simulări)
  • Calendarul de meciuri (echipele care joacă mai puțin obositor au șansă mai mare)
  • Stilul de joc (echipele care marchează mult au șansă mai mare în prelungiri/penalty)

Modelul nu include însă:

  • Accidentări de ultim moment (precum hamstring-ul lui Messi)
  • Decizii arbitrare controversate
  • Condițiile meteo specifice
  • Forma emoțională a jucătorilor

Aceste limite explică de ce simulările pot fi imperfecte. La 2022, Opta a dat Argentinei doar 8% șanse — și a câștigat.

35,9% pentru un câștigător „inedit"

O statistică interesantă: Opta a calculat că doar 35,9% din simulări se termină cu un câștigător la prima sa victorie. Cu alte cuvinte, 64,1% din scenarii dau câștigul uneia dintre cele 7 foste campioane:

  • Brazilia (5 trofee)
  • Germania (4)
  • Italia (4) — NU s-a calificat în 2026
  • Argentina (3)
  • Franța (2)
  • Uruguay (2)
  • Anglia (1)
  • Spania (1)

(Italia, surprinzător, a ratat calificarea la al treilea Mondial consecutiv. Argentina, Brazilia, Franța, Anglia, Spania, Germania, Uruguay sunt cele 7 foste campioane prezente.)

Acest dezechilibru reflectă realitatea istorică: dintr-un total de 22 de ediții, doar 8 țări au câștigat. Tradiția contează enorm la nivel mondial.

28 de echipe sub 1%

La capătul opus al spectrului, 28 din 48 de echipe au șanse sub 1% conform Opta:

  • 0% șanse: DR Congo, Qatar (debutant prin preliminarii), Capul Verde, Haiti, Curaçao
  • 0,01-0,5%: Tunisia, Iordania, Honduras, Tahiti, Suriname, Nepal, Panama
  • 0,5-1%: Senegal (după pierderea cu Franța), Maroc, SUA, Mexic

Asta nu înseamnă că echipele nu pot face surprize. La 2002, Coreea de Sud (cota inițială 200/1) a ajuns în semifinale. La 1990, Camerun (cota 500/1) a ajuns în sferturi.

Cum a scăzut Spania după Capul Verde

După 0-0 cu Capul Verde pe 15 iunie, modelele Opta au reajustat. Spania a scăzut de la 16,1% la 14,97%:

  • A pierdut 2 puncte în clasamentul intern al ratingurilor Opta
  • A pierdut prima poziție din grupă (Uruguay a devenit favoritul Grupei H)
  • A crescut riscul de a întâlni adversari mai puternici în optimi

Pentru pariori, această schimbare a deschis valoare pe Franța (urcată de la 13% la aproximativ 14,2%) și Argentina (după hat-trick-ul Messi, urcată la 11,5%).

Unde diverg Opta de casele de pariuri

Comparând Opta cu cele mai populare case (Bet365, FanDuel, Bwin, Stake), apar divergențe interesante:

Echipă

Opta %

Implicit prob. case

Spania

14,97%

14%

Franța

14,2%

15%

Argentina

11,5%

13% (datorită Messi)

Anglia

11,2%

11%

Brazilia

6,6%

9%

Portugalia

7,0%

6%

Germania

5,1%

8%

Divergențe clare:

  • Brazilia evaluată mai jos de Opta decât de case (case pun mai mult preț pe Vinícius și Ronaldo, dar Opta vede slăbiciuni defensive)
  • Argentina evaluată mai jos de Opta decât de case (case răspund la efectul Messi)
  • Germania evaluată mai jos de Opta decât de case (Opta vede generație în tranziție, case văd istorie)
  • Portugalia evaluată mai sus de Opta decât de case (case nu cred 100% în Ronaldo la 41 de ani)

Valoare pentru pariori

Bazat pe divergențele dintre Opta și case:

Cota cu valoare relativă bunăPortugalia să ajungă în semifinale — Opta îi dă mai multă probabilitate decât piețele. Cotă în jur de 7-8.

Cota cu valoare relativă mai slabăBrazilia să câștige Mondialul — case pun preț pe staruri, Opta vede defensive instabilă. Cota actuală 9 pare prea favorabilă.

Cota stabilăSpania să câștige Mondialul — Opta și case sunt aproape de acord. Cota actuală 6,0 e corectă matematic.

Cota cu valoare bună pe partea „underdog"Maroc să ajungă în top 4 — Opta vede surpriză posibilă, case încă nu evaluează corect (cota 25,0).

Gazdele sub presiune

Cele 3 gazde au cote scăzute la trofeu:

  • SUA: 1,2% (Opta), cota 35,0 la case
  • Mexic: 1,0% (Opta), cota 50,0 la case
  • Canada: 0,2% (Opta), cota 200,0 la case

Pentru SUA sub Pochettino, calificarea în sferturi e considerată succes. Pentru Mexic sub Javier Aguirre, depășirea optimilor (record obținut doar în 1970 și 1986) ar fi triumf.

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Surse

[1] Opta Analyst. World Cup 2026 supercomputer predictions. theanalyst.com [2] FIFA. Official World Cup 2026 historical statistics. fifa.com [3] The Athletic. Inside the Opta supercomputer: how it predicts the World Cup. theathletic.com [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro

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