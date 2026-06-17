România participă pentru a șaptea oară la Festivalul Internațional de Arhitectură și Design Concéntrico

Anul acesta, ICR Madrid prezintă la Logroño instalația „Laboratorul lui Zubía”, a grupului ZEPPELIN DESIGN

România participă pentru al șaptelea an consecutiv, iar la această ediție va prezenta instalația „Laboratorul lui Zubía”, semnată de grupul ZEPPELIN DESIGN, format din arhitecții Cosmina Goagea, Constantin Goagea și Dinu Hoinărescu.

Numele și conceptul lucrării au fost inspirate de Parcul Glorieta del Doctor Zubía, spațiu unde proiectul României va putea fi admirat de miile de vizitatori ai festivalului. Parcul poartă numele lui Ildefonso Zubía Icazuriaga (1819-1891), farmacist, naturalist și profesor în Logroño, ulterior profesor de Istorie Naturală la Universitatea din Oviedo. Cercetările sale au acoperit multiple domenii ale științelor naturii, cu un interes deosebit pentru botanică. Ierbarul său, alcătuit din aproximativ 4.300 de specimene de alge, fungi, licheni, briofite și plante vasculare colectate din nordul Spaniei, a fost publicat la treizeci de ani după moartea sa.

„Laboratorul lui Zubía” se aliniază practicilor artistice contemporane dezvoltate de ZEPPELIN DESIGN, care traduc cunoașterea științifică în experiențe spațiale ludice, accesibile și captivante. Conceput ca un omagiu adus studiului atent al naturii practicat de Zubía, proiectul României devine un aparat arhitectural pentru percepere, amplificare și redescoperire a mediului.

„La Concéntrico îmi place foarte mult faptul că festivalul funcționează aproape ca o știință a întâmplărilor. Ajungi într-un loc pe care nu îl cunoști, întâlnești o poveste pe care nu o căutai dar tocmai de aici încep lucrurile frumoase.

Am dat deci întâmplător peste doctorul Zubía și ne-am întrebat de ce Logroño i-a dedicat o piațetă. Entomolog, farmacist, naturalist, dintr-o dată am avut întreaga imagine în minte, un om care trăia printre instrumentele lui de observație, lupe, lentile, microscoape. Mi l-am și imaginat cum își desena în jurnalele sale plantele și insectele pe care le observa. Dar în loc să transcriem informația istorică, ne-am propus să-i facem pe oameni să experimenteze bucuria descoperirii într-un mod mai direct.

De altfel, este genul nostru de proiect în care un detaliu aparent banal poate deschide o întreagă lume de sensuri, de cosmosuri mici și mari.”, declară arhitectul Constantin Goagea.

Participarea României la Festivalul Internațional Concéntrico din Logroño este susținută de Institutul Cultural Român de la Madrid, ca partener, cu sprijinul Uniunii Arhitecților din România și al arh. Ileana Tureanu, președintele UAR.

Scopul festivalului este de a servi drept laborator care caută modalități creative de utilizare a arhitecturii și designului pentru a consolida comunitățile și pentru a sprijini dialogul dintre designeri și cetățeni. Agenda din acest an a festivalului reunește peste 50 de activități pe parcursul celor șase zile de program, în timpul cărora numeroase mass-media naționale și internaționale vor relata despre proiectele participante.

„Proiectul mă interesează foarte mult pentru că pune în valoare o personalitate atât de importantă pentru Logroño precum doctorul Zubía, pe care, în plus, îl leagă de spațiul public; acesta este un aspect fundamental al muncii pe care o desfășurăm mereu la Concéntrico, și anume încercarea de a scoate la lumină personaje și persoane care fac parte din istoria orașului și care, prin aceste intervenții, ies într-un fel la iveală și pot să-și găsească din nou locul în sfera publică.”, declară Javier Peña-Ibáñez, directorul festivalului.

Conceptul instalației „Laboratorul lui Zubía”

Primul dispozitiv, un caleidoscop, invită utilizatorul să se întindă și să imerseze într-o compoziție fragmentată, dar armonioasă, a cerului și arborilor. Prin interiorul său oglindit, peisajul este refractat într-un câmp vizual în continuă transformare. În același timp, geometria prismatică internă funcționează ca un fel de pâlnie acustică, captând și amplificând sunetele ambientale. Zgomote subtile de frunze, apă, voci îndepărtate, sunt transformate într-o experiență auditivă imersivă.

Al doilea dispozitiv, un microscop, permite observarea fragmentelor de mediu la o scară amplificată. Prin lentile circulare de mari dimensiuni integrate în structură, vizitatorii pot examina detalii care scapă de obicei ochiului liber: insecte, structuri de frunze, texturi de scoarță, ghinde, șopârle, nori sau materialitatea diversă a pietrei, a florei și faunei. Interacțiunea nu este doar pasivă – atât copiii, cât și adulții pot colecta mici obiecte din parc (frunze, flori, bețe, pietre, insecte) și le pot plasa în spatele lentilelor, transformându-le în subiecte mărite ale observației. Atunci când nu este utilizat, microscopul generează un joc subtil de lumină pe suprafața aleilor, activând spațiul chiar și în momentele de repaus. Prin aceste mecanisme simple, dar sugestive, instalația transformă curtea într-un micro-observator al naturii urbane. Ea propune o schimbare de percepție de la simpla traversare a spațiului la investigarea activă a acestuia. Cotidianul devine un câmp de descoperire, iar actul observației se transformă într-un ritual ludic care reconectează vizitatorii cu sistemele vii integrate în oraș.

ZEPPELIN DESIGN este un studio de design multidisciplinar cu sediul în București, care reunește o serie de arhitecți cu portofolii diverse. Echipa creează spații pentru cultură și interacțiune, cu propriile instrumente de cercetare și de acțiune în cadrul unei consultanțe specializate în design pentru expoziții și muzee. Practica de design pe care Zeppelin a dezvoltat-o își propune să redescopere, să integreze și să pună în valoare frumusețea patrimoniului, folosind povești și tehnologii de toate felurile. Practica lor se bazează pe experimentare narativă și pe utilizarea de noi medii și canale.

Festivalul Concéntrico este organizat de Fundația Culturală a Arhitecților din La Rioja și de Javier Peña Ibáñez, fondatorul inițiativei, în colaborare cu Primăria din Logroño și Guvernul din La Rioja. Ediția de anul acesta are ca parteneri principali Garnica și Bodegas LAN, pe lângă sprijinul a peste treizeci de instituții și entități naționale și internaționale. Din 2015, Concéntrico transformă orașul ca spațiu de experimentare colectivă. Festivalul nu abordează arhitectura doar ca pe o construcție de obiecte, ci ca pe o formă de a activa relațiile dintre cetățeni, instituții, peisaj, memorie și spațiu public. În această ediție, abordarea se articulează în jurul a trei axe: Identitate și Ficțiune, Ecologii Urbane și Agenți Efemeri. Trei direcții care, în practică, permit abordarea orașului prin prisma narațiunii, atmosferei, materialelor, sunetului, jocului, accesibilității și a formelor temporare de conviețuire.

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An de an, participarea României la acest festival a strălucit, grație colaborării între echipa ICR Madrid, arhitecții români invitați și echipa festivalului. Participările României la Concéntrico (Logroño), de-a lungul timpului:

2025 – instalația „Dormind în fân”. Autori: Emil Ivănescu & Simina Filat

2024 – instalația „Fuente/Fântâna“ semnată de arhitectul Corvin Cristian

2023 – „Fresa”, un proiect semnat de arhitecta Oana Stănescu

2022 – instalația „Casa cu patru palmieri/ House with 4 palms“ realizată de arhitectul Tudor Vlăsceanu

2021 – instalația „No words conversation“, realizată de designerul Radu Abraham

2020 – instalația „Fiesta”, proiect realizat de arhitecții Attila Kim și Bogdan Ciocodeică