Se lansează urbae.ro – prima arhivă românească dedicată memoriei afective a orașului

Platforma adună fotografie documentară, materiale de arhivă, interviuri, documentare video, texte monografice, mărturii personale și înregistrări audio într-un spațiu digital unde latura emoțională a unui loc este urmărită alături de transformările lui fizice. Proiectul se construiește prin colaborări cu arhitecți, antropologi, cineaști, fotografi, studenți și artiști, dar și cu locuitorii orașului, ale căror amintiri și experiențe îi dau formă.

Primul capitol: La Romană

Primul capitol al platformei este dedicat Pieței Romane, una dintre cele mai importante zone urbane ale Bucureștiului, unde s-au întâlnit și suprapus de-a lungul deceniilor mai multe generații de locuitori.

Proiectul urmărește șase clădiri-pilon ale zonei (Casata, Grădinița, Nottara, Eva, Studio și Leonida) a căror identitate s-a construit în bună parte prin spațiile de la parterul lor.

„Când am început să cercetăm zona, am realizat că fiecare generație are nostalgia ei față de același loc. Același colț de stradă înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți, în funcție de când și cum l-au trăit. Fiecare epocă a avut propriul farmec pentru cei care au traversat-o. Misiunea noastră e să documentăm toate aceste versiuni”, a menționat Ilinca Micu, documentaristă și co-fondatoare Urbae.ro.

Lansarea oficială a platformei este programată pentru toamna anului 2026. Până atunci, echipa urbae.ro invită publicul să contribuie la construirea arhivei cu fotografii, clipuri video, înregistrări audio sau alte amintiri scrise despre zona Pieței Romane (din orice perioadă și în orice formă).

Sunt binevenite poveștile celor care frecventau Cinema Studio, Cofetăria Casata, Teatrul Nottara sau Terasa Grădinița, ale celor care își făceau cumpărăturile la Alimentara Leonida sau Magazinul Eva, ale foștilor locuitori ai blocurilor din zonă, ale celor care au trăit zona pentru muzică și cultură alternativă în anii '90 și ale tinerilor care o aleg astăzi ca punct de întâlnire.

Materialele pot fi trimise la contact@urbae.ro sau prin formularul disponibil pe www.urbae.ro.

Proiectul Urbae este o inițiativă susținută și gestionată de Asociația HopDocs, un colectiv interdisciplinar de artiști, antropologi, cineaști și arhitecți. Vrem să păstrăm memoria vie a orașului într-o epocă de transformări arhitecturale rapide și ireversibile.

Proiect finanțat de Ordinul Arhitecților din România prin timbrul arhitecturii.

Parteneri: Nottara, UCIN, Random House.

Parteneri media: Iscoada, Scena 9, Les Dedans.

Proiectul poate fi descoperit pe Instagram și Facebook.

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